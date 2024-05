Adnews Brasil Cacau oferece personalização com lettering para presentes de Dia das Mães

Dia das Mães se aproximando e a corrida pelo presente ideal está a todo vapor, não é mesmo? Uma dica valiosa é personalizar o mimo, afinal, toda mãe gosta de algo exclusivo e pensado para ela. E, para ajudar nessa tarefa, os clientes da Brasil Cacau que comprarem acima de R$49,90 ganham uma personalização em lettering para escrever uma mensagem especial na sacola ou mesmo o nome todo estilizado numa caixa de chocolate.

A ação acontece em algumas lojas da Brasil Cacau nas cidades de Curitiba, São Paulo, Caraguatatuba, Mauá, São Vicente, Rio de Janeiro, Niterói, Teresópolis e Salvador.

Na capital paulista, por exemplo, o cliente conta com a loja do Morumbi Shopping, além das lojas da Rua João Cachoeira e da Rua Dr. César, todas receberão a visita da artista Beatriz Nascimento, do @desenharesonhar. No ABC, a loja de Mauá também receberá a ação com a mesma artista. Já no litoral paulista, a loja de São Vicente receberá a Michele, do @michelerocha.art e Caraguatatuba contará com a presença da Daniela Braga, do @nalousa.

Confira abaixo as datas e horários:

SÃO PAULO CAPITAL E ABC

09/05- ITAIM BIBI JOÃO CACHOEIRA- 12h às 15h

09/05- MAUÁ PLAZA SHOPPING- 17h às 20h

10/05- SANTANA DR.CESAR- 12h às 15h

10/05- MORUMBI SHOPPING- 17h às 20h

LITORAL

10/05- CARAGUATATUBA – SHOPPING SERRA MAR- 12h às 15h

11/05- SÃO VICENTE- SHOPPING BRISAMAR- 12h às 15h

É possível conferir o endereço das lojas no site oficial da marca.

