Meta apresenta novas ferramentas de IA para anunciantes no Instagram e Facebook

A Meta anunciou uma série de novidades para suas ferramentas, durante uma coletiva que ocorreu nesta terça-feira (7). A empresa de tecnologia apresentou atualizações para sua plataforma de anúncios, especialmente direcionadas ao Instagram e Facebook.

A principal novidade é que a empresa vai expandir a inteligência artificial generativa para geração de imagens no Gerenciador de Anúncios. A atualização vai permitir que as imagens sejam modificadas pela IA, a partir de uma versão inicial e comandos de texto. Dessa forma, a plataforma irá sugerir alguns modelos. Além disso, terá a opção de sobreposição de texto e legenda, gerando formatos para feed, reels e Facebook.

Meta já contava com os recursos da IA para anúncios, mas com uma versão mais simplificada. O objetivo das atualizações é ajudar os anunciantes em todas as etapas e melhorar o desempenho dos anúncios. Segundo o vice-presidente e diretor de monetização da Meta, John Hegeman, os anúncios criados por IA podem oferecer opções bem criativas e que unir a inteligência artificial com produções de automação, gera um maior desempenho e mensagens mais personalizadas, poupando tempo. Em resposta ao Adnews, o executivo afirmou que as ferramentas estarão disponíveis para todos os tipos de anúncios.

“As ferramentas funcionarão para todos os anúncios, claro, desde que respeite as diretrizes. Apesar das barreiras de proteção para evitar a geração de conteúdos impróprios, estaremos trabalhando para melhorar. As restrições serão avaliadas conforme a necessidade, durante o uso das ferramentas. Mas, neste primeiro momento, não há restrições”, disse Hegeman.

As novas ferramentas serão centralizadas no Advantage+ , por meio do Gerenciador de Anúncios.

Sobre os rótulos de aviso para imagens geradas por IA, Meta disse que ainda não há previsão para a implementação. No início deste ano, a empresa disse que estava trabalhando para detectar e rotular imagens geradas por IA de outras empresas, no Facebook, Instagram e Threads, levando em conta os riscos que as imagens poderiam trazer.

Meta Verified

Ainda em 2023, Meta anunciou o Meta Verified, um pacote de assinaturas para o Instagram e Facebook, que inclui o selo de verificação, proteção de conta proativa e acesso a um suporte de contas, para ajudar os criadores de conteúdo a aumentarem sua presença e construir uma comunidade de forma mais rápida.

Desta vez, a empresa está expandindo a plataforma para empresas, também no Facebook e Instagram, inicialmente disponibilizado na Austrália, Nova Zelândia, Argentina, México, Chile, Peru, França e Itália. As ferramentas irão ajudar a promover melhor conexão, maior engajamento e na proteção da conta. Em breve, Meta Verified para empresas estará disponível no WhatsApp. Além disso, as opções de assinatura aumentaram, serão quatro modelos de assinatura, que antes contava com apenas uma opção. Meta Verified para criadores de conteúdo também receberá atualizações.

Em fevereiro deste ano, o Instagram anunciou a expansão do Marketplace de Criadores para oito novos mercados, incluindo o Brasil. O Marketplace de Criadores do Instagram ajuda marcas a encontrar os criadores certos para suas campanhas, colaborando assim para que criadores de conteúdo desenvolvam suas carreiras ao serem descobertos por empresas.

As marcas podem entrar no marketplace pelo Meta Business Suite e os criadores por meio de um painel profissional na plataforma, onde podem indicar marcas e interesses relevantes para eles. Para ajudar nesse match , as empresas também podem pesquisar por criadores, filtrando-os por suas características e público. Eles também vão conseguir ver uma lista de criadores por assunto e interesse, além de conferir o portfólio de cada um deles.

Ainda não há previsão para que as novas funcionalidades de IA para anúncios estejam disponíveis no Brasil. Segundo a empresa, os recursos serão liberados gradualmente.

