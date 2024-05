Adnews Mãe do Pin, nova influenciadora, estrela campanha de Dia das Mães do Pontofrio

Dono dos memes da internet e vencedor duas vezes do Meme Awards, o Pin tem um novo desafio: conviver com a própria mãe que virou uma grande influenciadora nas redes sociais. Com bastante diversão e humor, o Pontofrio lança a campanha de Dia Das Mães, trazendo a mãe do Pin como protagonista. Até o dia 12 de maio, a ação vai ter ofertas exclusivas, cupons relâmpagos, condições de pagamento diferenciadas e, é claro, sábios conselhos na hora de presentear as mães.

“Esperamos que os consumidores desfrutem não só das preciosas dicas, mas também do bom humor e irreverência da mãe do Pin. Assim como o filho, nossa protagonista dessa campanha chega para engajar nas redes sociais e encantar os seguidores da marca”, celebra Mariela Barreira, gerente de Marketing do Grupo Casas Bahia.

A campanha foi criada em conjunto pela equipe de marketing do Grupo Casas Bahia e a agência Pullse. Para quem quer seguir as redes desta nova influenciadora basta acessar o perfil do Instagram (@amaedopin) e interagir.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pin do Ponto Frio(@pontofrio)

Ações do PIN

O Pin pode ser considerado o rei da internet no Brasil, ele participa de diversas situações e foi um dos primeiros personagens digitais. Ponto adotou o Pinguim como base para tudo, desde o logotipo, até a linguagem e abordagem. Não é atoa que Pin é o administrador das redes sociais.

O influenciador sempre traz muitas brincadeiras, memes e boas promoções para os seguidores. Confira algumas outras ações e eventos que o Pin participou.

MemeAwards

O Pin, brand persona do Ponto, participou da entrega do prêmio na categoria ‘ Melhor Comunidade ’ , que contou com concorrentes importantes do setor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pin do Ponto Frio(@pontofrio)

Pin no Carnaval

Neste ano, Pin foi curtir o Carnaval de São Paulo com a galera.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pin do Ponto Frio(@pontofrio)

Pin no show da Madonna

E ele também não ficou de fora do show da diva pop!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pin do Ponto Frio(@pontofrio)

Pin em um encontro com Camila Moura

Pin não perdeu tempo e logo marcou um encontro com Camila Moura, ex namorada do participante do BBB24, Buda.