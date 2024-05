Adnews Electrolux promove ação sensorial com cheiro de pão fresquinho no Aeroporto de Congonhas

Se você estiver passando pelo Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP), a partir desta terça-feira (7), será possível conferir a nova linha de fornos e fogões da Electrolux , marca que mais vende eletrodomésticos no Brasil, e sentir o cheiro inconfundível de pão fresquinho crocante por fora e macio por dentro, em uma ação sensorial inédita da marca.

A ação foi pensada pela agência DPZ com produção da WFerrari. O túnel de led com tecnologia de um difusor de ambiente personalizado permite que os 60.000 passageiros diários que passam pelo aeroporto localizado na metrópole sintam o cheiro criado especialmente pela Bizsys e despertem a vontade de ter o produto em casa para preparar e saborear a própria receita, até o dia 13 de maio. Quem conferir a ação pessoalmente ainda garantirá acesso a um QR code com até 30% de desconto nos eletros.

O projeto de mídia out of home faz parte da campanha ‘Quem escolhe viver em um mundo melhor, não joga nada fora’, na qual convida consumidores a repensarem seus hábitos com objetivo de engajá-los a reaproveitar mais os alimentos. No novo filme, mãe e filho estão em um diálogo divertido que nos leva a pensar sobre como consumimos os alimentos no dia a dia e como as tecnologias dos fornos e fogões Electrolux ajudam a regenerar os alimentos através do vapor.

“A Casa Bem Vivida tem momentos reais e ambientes pensados especialmente para trazer o melhor de cada família. O cheirinho de pão fresco e crocante, mesmo no dia seguinte, além de ser prazeroso, traz uma experiência de sustentabilidade, evitando o desperdício de alimentos. É isso que a Electrolux quer proporcionar para o dia a dia dos consumidores. Despertar esse sensorial olfativo no Aeroporto, quando as pessoas estão viajando é parte de uma estratégia para impactar os consumidores de diferentes formas, pensando em uma entrega completa, como nosso portfólio”, comenta Isabella Maimone, gerente de Marketing Latam da Electrolux.

Dentre as tecnologias exclusivas do forno que será projetado, estão o VaporBake que, por meio do cozimento com vapores, devolve o sabor e textura aos alimentos, deixando tudo mais saboroso e crocante, sem ressecar. Os fornos ainda contam com a função exclusiva PerfectCook360, que foi pensada para trazer mais agilidade aos preparos, otimizando o tempo do consumidor, pois retém melhor o calor dentro da cavidade totalmente selada que evita o escape do calor e a convecção que distribui o calor por todos os cantos, preparando receitas até 33% mais rápido e assando tudo por igual. Os novos fornos ainda possuem função AirFry, que permite o preparo de porções 4x maiores, para toda a família, com economia e sustentabilidade, por evitar o descarte de até 27L² de óleo por ano na natureza.

