Dia do Profissional de Marketing: oportunidades, áreas em crescimento e tendências de contratação

No dia 8 de maio é celebrado o Dia do Profissional de Marketing. A profissão tem como um de seus focos principais a geração de valor sobre um produto, serviço ou marca, buscando satisfazer as necessidades dos consumidores.

O conceito de marketing surgiu nos Estados Unidos e chegou ao Brasil na década de 50 com o desenvolvimento industrial. Desde então, a prática, que hoje é uma profissão, veio se desenvolvendo e se modificando com as transformações do mercado, e que com a internet, por exemplo, se desenvolveu para áreas mais específicas, como o marketing digital.

Hoje, aos profissionais que têm a intenção de entrar no ramo, existem diversos cursos, desde os de menor duração, técnicos ou pós-graduações, sendo diversas também as possibilidades de especializações, como aquelas voltadas para vendas, eventos, gestão de sucesso do cliente e endomarketing.

O que se percebe, é que a intenção de entrada no mercado de trabalho na área de marketing gera muito interesse, com buscas no Google como “marketing vagas” e “estágio marketing” crescendo 22% ao longo do último ano. A pesquisa considera o período de abril de 2023 a março de 2024. O levantamento é da Onlinecurriculo, plataforma de currículos online que, com a data em alusão aos profissionais, buscou analisar como está o mercado de trabalho do universo do marketing.

Marketing Digital

Das diversas especializações que um profissional pode seguir dentro do marketing, o marketing digital foi certamente o que mais cresceu nos últimos anos. Por meio das mídias digitais, o marketing digital atua por meio de técnicas de SEO, redes sociais e marketing de conteúdo para obter o sucesso de suas estratégias. Em relação à área, às buscas no Google são expressivas, com “marketing digital o que faz” crescendo 60% no último ano e a procura por “marketing digital salário” aumentando em 23% no período.

Em relação à forma de entrada no mercado, o interesse por cursos aparece entre as principais buscas relacionadas ao marketing digital, com a procura por “marketing digital curso” crescendo em 22% nos últimos doze meses. Nas modalidades, o ensino remoto ainda aparece com destaque, com as buscas por “marketing digital online” crescendo em 52% e “marketing ead” aumentando em 26%, também no período de um ano.

O que as empresas estão buscando

Em um cenário de interesse dos trabalhadores na área, também é importante analisar as oportunidades que as empresas estão oferecendo, e se o mercado realmente possui vagas disponíveis para abrigar os profissionais que desejam entrar no segmento. Neste sentido, a Onlinecurriculo analisou 804 vagas disponíveis no Google através de plataformas de emprego, como Linkedin, Indeed, Job Rápido, Glassdoor, Catho e Jooble. As vagas foram disponibilizadas pelas empresas ao longo dos últimos 30 dias.

Entre as áreas mais buscadas, aparecem os conhecimentos e atividades como:

Analista de Marketing – a posição que mais aparece nas vagas ofertadas. O analista de marketing desenvolve materiais para as campanhas de mídia de seus clientes. O profissional realiza pesquisas de mercado, levantando dados, a partir dos quais poderá analisar o comportamento do consumidor para atender as necessidades de seus clientes, e criar formas inovadoras de trazer valor para um produto ou serviço.

Coordenador ou Gestor de Marketing – é quem planeja e coordena as atividades relacionadas ao time de marketing, fazendo a gestão da comunicação de mercado das marcas para o público interno e externo. Participa da criação da política comercial da empresa.

Marketing de Mídias Sociais – profissional que utiliza estratégias relacionadas às plataformas de mídia social para promover um produto, serviço ou marca. As ações envolvem criação e compartilhamento de conteúdos personalizados para cada plataforma, buscando interagir e engajar o público-alvo para gerar o interesse e conversão dos possíveis consumidores.

Gestor de Marketing de Produto – trabalha juntamente com equipes de design e planejamento para promover produtos, gerando interesse nos itens. Quando se trata de um novo produto, o profissional é responsável pela apresentação desse artigo ao mercado e aos consumidores.

Assistência de Governança e Marketing – responsável pela elaboração de relatórios de acompanhamento das despesas e dos recursos utilizados pela equipe de marketing, buscando sempre otimizar os investimentos e analisar possíveis reduções de gastos. Também é quem cuida dos dados dos clientes, evitando violações e garantindo o armazenamento seguro das informações.

Coordenador de Branding – é o profissional que cuida da ressonância da imagem de uma marca, trabalhando o seu posicionamento no mercado e adaptando as estratégias de comunicação de acordo com o público-alvo. Para isso, o coordenador de branding precisa conhecer o consumidor, os concorrentes e trazer um valor único para a marca fazendo com que ela se diferencie no mercado.

Analista de Performance em Marketing – tem a missão de entender o tráfego relacionado ao cliente, gerando leads, envolvimento e vendas. Para isso deve entender o interesse dos públicos, seus termos relacionados, visando a melhor forma de converter positivamente os números das campanhas de diferentes plataformas.

Desenvolvedor de Automação em Marketing – profissional que pode desenvolver ferramentas e softwares que irão ajudar a empresa a automatizar e otimizar sua gestão de marketing.

Gerente de Vendas – responsável pelo planejamento e criação de estratégias de vendas da empresa. Deve orientar sua equipe e acompanhar os indicadores de venda visando cumprir os objetivos e metas da empresa e dos clientes.

Analista de Trade Marketing – é quem traça as estratégias para aumentar as vendas, mas pensando também nos pontos físicos e canais de distribuição. O profissional irá executar ações relacionadas ao PDV (ponto de venda) através da interação direta com o consumidor final com os produtos.

Mais detalhes sobre as vagas:

Nível : são disponibilizadas vagas para níveis júnior, pleno e sênior, além de oportunidades de estágio.

Salários : as remunerações aparecem a partir de R$1.200,00.

Localidade : entre oportunidades presenciais, híbridas e de home office, as vagas ofertadas são principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Brasília, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Contratação : são disponibilizadas vagas nos modos de contratação CLT e PJ.

Para quem busca por vagas na área, a oferta de oportunidades é grande em diversos estados brasileiros. Para aqueles que pensam em se especializar em marketing, analisar as vagas disponíveis no mercado é uma boa estratégia para entender o que as empresas estão buscando, e poder conciliar o interesse do mercado com os talentos e aptidões próprios, para que a colocação na área seja facilitada e traga realização ao profissional no momento de sua atuação.

