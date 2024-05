Adnews Bis lança ‘Bisquisa’ para torcedores escolherem novos nomes para os setores do MorumBis

O departamento de trocadilhos de Bis ataca novamente e dessa vez para lançar a ‘Bisquisa’ de opinião, que convida os torcedores do São Paulo Futebol Clube a votarem nos novos nomes para os setores do estádio do MorumBis. A ideia é redefinir os nomes de acordo com as marcas existentes no portfólio da Mondelēz.

A Bisquisa foi lançada em grande estilo durante a transmissão ao vivo da SPFC Play no pré-jogo diante do Palmeiras. A live, que entrou no ar duas horas antes do início do jogo, divulgou em primeira mão a dinâmica e proporcionou aos torcedores a oportunidade de participar ativamente da escolha dos novos nomes. A Bisquisa de opinião continuará no ar até o dia 13 de maio.

Além da Bisquisa, os torcedores também têm a oportunidade de sugerir os 11 jogadores e o treinador que poderão ser eternizados na entrada das arquibancadas do MorumBis, com a ‘Escalação de todos os Tempos’. Essa homenagem será um tributo aos grandes ídolos que marcaram a história gloriosa do Tricolor.

“A dinâmica da Bisquisa não apenas redefine os setores do estádio do MorumBis, mas também reflete a voz e a paixão dos verdadeiros protagonistas das comunicações da marca: os consumidores. Estamos empolgados em colocar mais essa ação na rua e garantimos que está só no começo, ainda haverá várias outras ações envolvendo o estádio, todas com o objetivo de promover experiências aBISurdas para o público”, declara Alvaro Garcia, VP de Marketing da Mondelēz Brasil.

Os setores norte, sul, leste e oeste do estádio receberão novas identidades, enquanto o MorumBis Concept Hall manterá sua designação atual. As opções de nomes são:

Setor Norte : Oreo ou Club Social

: Oreo ou Club Social Setor Sul : Diamante Negro ou Tang

: Diamante Negro ou Tang Setor Leste : Lacta ou Halls

: Lacta ou Halls Setor Oeste : Ouro Branco ou Trident

O resultado da votação será anunciado no Quebrada FC, do Podpah, na segunda-feira (13), às 16h. A live chamará o público para a última chance de votar antes do encerramento da ação, e os apresentadores discutirão a respeito da escalação dos sonhos de cada um. O resultado da escalação dos sonhos será divulgado posteriormente. Acesse o site oficial para votar nos seus nomes preferidos e deixar sua marca na história do MorumBis.

