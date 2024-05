Adnews 6 leituras indicadas por executivos para celebrar o Dia do Profissional de Marketing

A área de comunicação tem se transformado com rapidez. Por isso, se manter atualizado é essencial. Na busca por aprender novos conceitos e aprimorar habilidades, os livros são uma excelente opção. Em celebração ao Dia do Profissional de Marketing, nesta quarta-feira (8), data que homenageia os profissionais que atuam com criação de estratégias para fortalecer as marcas, especialistas do mercado compartilharam obras que marcaram suas carreiras, geraram insights e que todo profissional da área deveria ler. Confira a seguir as indicações:

#1 This is Marketing

Autor: Seth Godin

Indicação : Victor Dellorto, CEO da Deskfy, plataforma SaaS que transforma a gestão de workflow do marketing.

Para o executivo, o livro traz uma interessante análise sobre o esforço constante das marcas para disputar a atenção dos consumidores, especialmente com os investimentos em mídia, provocando uma verdadeira reflexão ao lembrar que a missão do marketing está no fato de resolver os problemas reais das pessoas.

“A obra é um lembrete de que uma empresa deve ser mais do que uma vendedora de produtos ou serviços. Uma marca deve e pode ir além, assumindo um papel de contadora de histórias que possuem uma ligação genuína com as experiências e necessidades dos clientes. Com consistência e autenticidade, o autor nos mostra a importância de construir narrativas que se conectam emocionalmente, garantindo uma presença duradoura na mente dos consumidores. Recomendo especialmente para aqueles que compartilham da minha visão de que o propósito de uma empresa é ter um olhar atento para os desafios mais latentes do mercado, como buscamos fazer na Deskfy ao amenizar as dores e transformar a realidade dos times de marketing por meio da tecnologia”, compartilha Dellorto.

#2 A Tecla SAP do Marketês

Autor: Carolina Fernandes

Indicação : Carolina Fernandes, CEO da Cubo Comunicação, hub de comunicação e marketing.

A executiva conta que o ato de comunicar quer dizer “tornar algo comum” e, no marketing, pode ser muito tentador usar diferentes jargões e termos técnicos, o que pode prejudicar o entendimento do cliente e, pior, não gerar resultado algum.

“Meu livro ajuda a desmistificar e traduzir a linguagem técnica do marketing e garantir resultados efetivos, gerando ainda mais conexão com o cliente. É uma forma de tornar o fluxo de comunicação e informação mais fluido para o profissional ser ainda mais assertivo nas estratégias”, comenta Carolina.

#3 Desmarketize-se: O novo marketing não parece marketing

Autor: João Branco

Indicação : João Branco, professor, conselheiro e ex-VP de Marketing do McDonald’s.

Trazendo novas perspectivas sobre o mundo do marketing, João Branco, considerado pela Scopen o profissional de marketing mais admirado do Brasil, compartilha em seu livro ‘Desmarketize-se’, experiências e conselhos para que empreendedores e marcas se mantenham relevantes em um mercado em transformação.

“Com o Desmarketize-se, apresento ao leitor essa mudança no mercado e demonstro como o consumidor dos dias de hoje está interessado em outro tipo de marketing, aquele em que as marcas se importam de verdade com o seu público. Entre casos reais e dicas práticas, indico ao leitor como desmarketizar e encantar o cliente para além das vendas”, destaca João Branco.

#4 A Vaca Roxa: Como Transformar o Seu Negócio e se Destacar da Concorrência

Autor : Seth Godin

Indicação : Emerson Spina, COO da STANDOUT, maior empresa de trade marketing digital do Brasil.

Para o executivo da STANDOUT, vale muito a leitura, pois Vaca Roxa é realmente inspirador. E reforça que Godin incentiva os empreendedores e gestores a serem criativos, a pensarem fora da caixa e a desafiarem as normas estabelecidas em seus setores.

“A ideia do livro é que, em um mercado cheio de produtos e serviços parecidos, é essencial encontrar uma maneira de se destacar da concorrência. Assim como a vaca roxa se destaca em um campo cheio de vacas marrons, as empresas precisam encontrar seu próprio diferencial. Ser mais que inovadora a empresa precisa ser “diferente” das demais”, destaca Spina.

#5 Plataforma: A revolução da estratégia

Autor: Geoffrey Parker

Indicação : Beto Sirotsky, Co-CEO e Cofundador da BPool, Enterprise Gateway Marketplace estabelecido para transformar a contratação de serviços de marketing através de curadoria, do algoritmo de matching e de um workflow automatizado.

Para o executivo, o livro além de explicar de forma simples e direta o que é o modelo de marketplace, como funciona e o que ele pode significar para as empresas, ainda traz uma análise interessante do porquê alguns modelos são bem sucedidos e outros nem tanto.

“É uma excelente escolha para todos os profissionais de marketing que querem e gostam de se manter atualizado sobre as tendências do mercado, e pensam em se aventurar pelas peculiaridades na gestão dos marketplaces. Nos últimos anos, temos visto diversas empresas investindo no modelo de plataformas online e sendo bem sucedidas, a BPool sendo um exemplo disso, por isso a leitura levará os profissionais a entenderem melhor o modelo num contexto mais amplo de marketing e fará com que descubram novas formas de captação e encantamento de clientes”, compartilha o Co-CEO.

#6 Baked In: Creating Products and Businesses That Market Themselves

Autor : Alex Bogusky e John Winsor |

Indicação : Caio Machado, diretor executivo da Curious, agência boutique de publicidade que une dados e criatividade para articular cultura, comportamento e negócios.

Para o diretor, a obra é fundamental para todos os profissionais de marketing que buscam uma perspectiva mais contemporânea sobre a indústria e o mercado de marketing.

“Este livro revolucionário destaca a importância de integrar estratégias de marketing diretamente nos produtos e serviços oferecidos, em vez de tratá-las como um complemento posterior. Esse livro foi uma fonte de inspiração que me ajudou a entender que o marketing não é apenas sobre promover produtos, mas sim sobre criar experiências autênticas e significativas para os consumidores. Esta abordagem centrada no consumidor me ajudou a construir uma visão mais holística e eficaz da área, que busca não apenas vender produtos, mas construir relacionamentos duradouros com os clientes com uma visão muito clara da importância da valorização da criatividade, inovação e coragem”, comenta o executivo.

