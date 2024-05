Adnews Renner destaca desafios da maternidade em campanha do Dia das Mães

Varejista e Pinterest se unem para celebrar o Dia das Mães com inspiração e produtos.

Todo mundo sabe que na equação da maternidade sobra amor, mas faltam horas no dia para cuidar dos filhos, da casa, do trabalho, de si. Como cúmplice das mulheres, a Renner lança uma campanha de Dia das Mães que incentiva a maternidade possível, com menos autocobrança. A partir da hashtag #MãeContaComigo, a marca convida as pessoas a formarem uma rede de apoio mais ativa, reconhecendo os desafios da maternidade, acolhendo e demonstrando toda a admiração pelas mães. Além do vínculo emocional, as comunicações reforçam a Renner como um destino de compra de presentes para todos os estilos. As sugestões para a data estão disponíveis no e-commerce da marca e em todas as lojas do Brasil.

Para estimular reflexões e conversas sobre a rotina materna que, muitas vezes, sobrecarrega as mulheres, a campanha da Renner traz como destaques um filme para televisão, conteúdo nas redes sociais e influenciadores com histórias inspiradoras.

“O Dia das Mães é uma data especial e sensível para todos nós, pois mexe muito com as emoções. A Renner é uma marca próxima das suas clientes e cria campanhas que se conectam verdadeiramente com a realidade de cada uma. Neste ano, escolhemos olhar para um desafio que faz parte da vida das mães, que é a sobrecarga materna. Queremos mostrar, de forma acolhedora, que a exaustão do dia a dia não deve ser potencializada pela autocobrança e que uma rede de apoio mais participativa é essencial nesta jornada”, diz a diretora de Marketing do Ecossistema da Lojas Renner, Renata Altenfelder.

Amor e cumplicidade

Será que a jornada de uma mãe cabe em 24 horas? Com uma abordagem leve e inspiradora, o filme da campanha mostra que não. Para apresentar essa conta que não fecha, a narrativa mostra a história de uma menina que, ao contabilizar as tarefas da rotina da sua mãe, reconhece o quanto ela se desdobra para fazer tudo acontecer. Com foco na cumplicidade das duas, o filme mostra que até podem faltar horas no dia de uma mãe, mas sempre sobra amor. Assinada pela Suno Paim, a produção estreou no dia 25 de abril durante o intervalo do Jornal Nacional, na Rede Globo , e segue no ar em canais de TV aberta e no YouTube da Lojas Renner até 12 de maio.

Confira o filme abaixo:

Desde o dia 23 de abril, a campanha está nas redes sociais da Renner, ilustrada por um shooting que registrou momentos genuínos de conexão entre mães e filhos, incluindo Isa Scherer ( @isascherer ) com os pequenos Mel e Bento. Em conteúdos próprios e parcerias, a marca vai estimular reflexões e diálogos sobre a maternidade, convidando as mulheres a compartilharem como cada uma lida com o seu dia a dia. Para aprofundar essa conversa e incentivar a formação de uma rede de apoio, a Renner ativou todo seu squad fixo de creators e um time especial com nomes como: Bia Ben ( @imbiaben ), Eliezer ( @Eliezer ) e Thai de Melo Bufrem ( @thaidemelobufrem ). Ao todo, serão cerca de 30 influenciadores trocando experiências e movimentando um diálogo acolhedor sobre o tema.

A campanha #MãeContaComigo segue o norteador criativo “Descubra seu estilo de ser livre”, lançado pela varejista em 2023. Desde o final do ano passado, o tema da liberdade feminina tem marcado as comunicações da Renner. A cada nova campanha, a marca aprofunda um diálogo cúmplice e genuíno com suas consumidoras, incentivando as mulheres a exercerem a liberdade de diferentes formas, na moda e na vida.

Presente perfeito para todos os estilos

Para facilitar a escolha do presente perfeito, a marca realizou sua Live Shop de Dia das Mães no dia 30 de abril, às 20h, apresentada por Thereza Chammas ( @therezachammas ) e Rita Saraiva ( @ritasaraiiva ), com transmissão simultânea no site, no App e no Instagram da Renner. Ainda no fim de abril, a varejista realizou a Maratona de Estilo: uma série de lives no Instagram com afiliadas do programa Favoritos Renner, que levaram dicas de presenteáveis de moda e beleza cheios de estilo.

Nas lojas físicas da Renner, de 28 de abril até 12 de maio, os clientes podem encontrar ativações especiais na área de Beleza, com personalização de frascos de perfumaria, brindes exclusivos e sacolas de presente customizadas. Através da omnicanalidade, a Renner reforça a proximidade com o público, com uma experiência de compra integrada, prática e encantadora nas lojas físicas, no site e no App.

Renner e Pinterest

Para fortalecer as celebrações as mães de todo o Brasil, a Renner se uniu ao Pinterest para a campanha “Mãe, conta comigo”, que ficará no ar até o dia 12 de maio, Dia das Mães. Nesta data especial, há sempre espaço para presentes, e um exemplo disso é o aumento de 600% na busca por “presente dia das mães” no Pinterest, segundo dados internos da pesquisa do Pinterest de fevereiro a março de 2024 em comparação com março a abril de 2024.

A Renner é o primeiro anunciante no Brasil a utilizar o “patrocínio editorial”, novo formato para conteúdo patrocinado da plataforma. Este tipo de anúncio fica disponibilizado na aba de “busca”, com o estilo de um conteúdo editorial com curadoria, permitindo que o Pinterest ajude a dar vida a um momento ou tendência específica para que a marca alcance os consumidores que deseja.

A campanha, criada pela agência de publicidade Paim , do Rio Grande do Sul, tem como objetivos o reconhecimento da marca e também a descoberta e venda dos produtos da varejista na plataforma de inspiração.

“As pessoas recorrem ao Pinterest em busca de dicas e produtos para ajudá-las a criar momentos únicos. É um privilégio firmar esta parceria com a Renner, uma empresa referência no mercado brasileiro, como o nosso primeiro anunciante a utilizar o novo formato de conteúdo para celebrar uma data tão especial quanto o Dia das Mães. Com isso, a Renner pode alcançar seu público com alto impacto em toda a plataforma, facilitando a compra dos produtos que os consumidores procuram”, ressalta Rogério Nicolai, diretor de Negócios do Pinterest para o Brasil

Confira alguns exemplos do conteúdo desta campanha:

Pode apostar: ela vai se encantar e Homenagens que toda mãe ama .

