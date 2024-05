Adnews Quem Disse, Berenice? oferece promoção exclusiva em live no TikTok

Quem disse que não dá pra comprar maquiagem sem sair do TikTok ? Este jeito inédito de comprar batom, numa live da rede social queridinha do momento, é a nova ação de Quem Disse, Berenice? , em parceria com o TikTok e criada pela W3Haus. A marca de maquiagem trendsetter é a primeira do mundo a converter os gifts, enviados para influenciadores nas lives da plataforma, em produtos reais do seu portfólio. Nesta terça-feira (7), os consumidores podem comprar o gift exclusivo da marca, o Berê Gift, durante uma transmissão ao vivo e trocá-lo por um batom de QDB?.

Segundo dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2023, o TikTok é, de fato, a principal plataforma na hora de tomada de decisões de compras para a Geração Z, público-alvo da marca. A maioria dos entrevistados (72%) afirmaram ter comprado um produto depois de vê-lo na plataforma. Além disso, o estudo ainda aponta que a rede social influencia decisões desta geração em 62%, mais do que qualquer outra, e só vem em uma crescente neste cenário, com um aumento de 15% em relação a 2022. Como estratégia de negócio, QDB? vem se aproximando cada vez mais da plataforma como uma forma de estar mais perto das fãs da marca, carinhosamente chamadas de Berês.

“Quem Disse, Berenice? é uma marca que inova e lança tendências, por isso trouxemos de forma inédita a possibilidade de comercializar os nossos batons queridinhos usando moedas do TikTok como meio de pagamento. Estamos cada vez mais nos aproximando desta plataforma para nos comunicarmos com nosso público-alvo, a Geração Z, e Berê Gift é uma solução inteligente para permear conteúdo relevante ao longo da jornada de compra deste público, tudo isso dentro de uma mesma rede social”, comenta Marcela de Masi, diretora Executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

Live e Berê Gift

A função disponibilizada pela marca estará disponível apenas durante a live no perfil da influenciadora Luiza Parente ( @luizaparente ), que começa às 20h, no dia 7 de maio e tem duração prevista entre 30 minutos e 1 hora. Para comprar o batom, o público deverá adquirir moedas do TikTok no valor equivalente a 24 reais, mais ou menos, 477 moedas do TikTok, e enviar o Berê Gift durante a live. Os consumidores que enviarem o gift vão receber por DM um cupom, que será revertido em um Batom Matte Berê, de Quem Disse, Berenice?, por quase 50% de desconto (de R$ 47,90 por R$ 24) no site da marca.

Quem estará no comando desta ação inédita ao lado da influenciadora Luiza Parente é Nathalla Gois ( @nathallagois__22 ) diretamente na loja modelo da marca, no Morumbi Shopping (SP), e aqueles que tiverem interesse poderão conferir presencialmente a gravação da live. Além de participar de um bate-papo divertido, recheado de dicas de make, o público da loja vai poder retirar seus batons em real time.

“Convidamos duas influenciadoras muito relevantes na rede, que vão conduzir a live com conteúdo consistente sobre maquiagem ao mesmo tempo que possibilitam a oportunidade de comprar o batom por meio das moedas do TikTok. Esta é uma forma de hackear a venda de produtos de maneira inovadora pela plataforma e trazendo benefícios para nossas consumidoras”, afirma Marcela.

QDB e TikTok: uma cocriação inédita

Atenta às oportunidades no ambiente digital e a partir da observação do comportamento dos consumidores no TikTok, Quem Disse, Berenice? investiu nesta oportunidade inédita no mundo de comercialização de produtos. A agência digital da marca, W3Haus, idealizou e colocou no ar esta ação disruptiva em parceria com a plataforma, indo de encontro do que a marca acredita enquanto trendsetter.

“Nós mapeamos uma economia dentro do TikTok, em que fãs utilizam moedas e gifts para recompensar seus creators favoritos. Com isso em mente, criamos uma nova e inédita forma de comprar os produtos sem sair da rede social.” conta Daniele Almeida, VP da W3haus.

Uma pesquisa divulgada pela Adobe em janeiro deste ano apontou que 64% dos jovens da geração Z preferem recorrer ao TikTok como plataforma de busca, tanto de produtos, como tendências e novidades. QDB?, como uma marca que já dita tendências de beleza, agora também passa a ditar tendências de mercado, apresentando a primeira solução do mundo para compra por meio de gifts

Serviço

A live inédita acontece na próxima terça-feira (7), a partir das 20h, no TikTok da Luiza Parente e pode ser acompanhada da loja da marca no Morumbi Shopping, em São Paulo.

Regras:

No dia 7 de maio, vai dar para comprar batom de Quem Disse, Berenice? com 50% de desconto usando moedas do TikTok!

Para garantir o batom Berê, basta seguir o passo a passo:

Comprar R$24 em moedas do TikTok para garantir o gift do batom Berê com 50% de desconto; Enviar gift batom Berê durante a live no perfil do TikTok da influenciadora Luiza Parente; Após a live, quem comprou o gift vai receber um código por DM para retirar o batom no site de Quem Disse, Berenice?

Os consumidores podem escolher entre mais de 20 cores disponíveis!

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Quem Disse, Berenice? oferece promoção exclusiva em live no TikTok appeared first on ADNEWS .