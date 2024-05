Adnews Nescafé lança campanha ‘Faça Seu Mundo’ e novo posicionamento para conectar novas gerações

A Nescafé acaba de voltar à mídia estreando o conceito global ‘MAKE YOUR WORLD’, adaptado no Brasil para ‘FAÇA SEU MUNDO’. A campanha, criada pela DPZ , convida influenciadores relevantes ao target mais jovem, para ajudar a marca a se conectar com as novas gerações, que está reinventando o hábito de tomar café a partir de criações de novas receitas.

Com estreia este mês, a campanha é digital first, com estratégia de Instagram e TikTok, mídia OOH, filmes na TV aberta e online, além de eventos pelo país. Essa é a primeira campanha masterband da marca, depois de 10 anos sem esforço de comunicação, e busca inspirar novos legados, incluindo o próprio legado de Nescafé.

Para adaptar e dar forma ao conceito criativo, o primeiro desafio da DPZ foi compreender o significado de FAÇA SEU MUNDO para os brasileiros. Depois, com uso de um squad de influencers que estão deixando sua marca na cultura e no entretenimento, engajar o público a fazer o próprio mundo dentro do seu contexto, a partir de uma atitude, uma visão de mundo ou uma vocação para mudar realidades.

“Com um olhar voltado para o futuro, a campanha FAÇA SEU MUNDO é muito mais do que uma simples mensagem publicitária; é um convite para as pessoas compartilharem suas histórias e experiências com Nescafé, nos diferentes momentos do dia a dia, retomando a conexão emocional com a marca que faz parte da história de todos os brasileiros”, afirma Tiago Buischi, diretor de Marketing de Cafés Nestlé.

Nos últimos 70 anos, Nescafé têm se destacado no mercado brasileiro de cafés desde que chegou ao país, com o pioneirismo do café solúvel, até hoje, com um amplo portfólio que traz também opções de cafés torrado e moído, em cápsulas, lattes e prontos para beber. Além da evolução de consumo no Brasil, a marca também é protagonista na ampliação de iniciativas de sustentabilidade na cadeia produtiva do café, com o programa ‘Cultivado com Respeito’. Por meio de diversas práticas positivas e tendo como principais pilares: natureza, gente e conhecimento, a iniciativa de Nescafé inspira novos legados a partir de sua própria história.

“O lançamento do novo posicionamento global de Nescafé, MAKE YOUR WORLD, chega ao Brasil como destaque da campanha do produto que deu origem à marca, o café solúvel. Investigamos o significado de ‘fazer o próprio mundo’ para o público e entendemos que, por aqui, quem está fazendo o próprio mundo está sempre em movimento, no corre, sem tempo a perder. A conexão entre o movimento do target e a praticidade e versatilidade do solúvel é instantânea. Assim nasceu uma linguagem visual que parte do giro da colher mexendo diferentes preparos de café e o movimento na vida de diversos influenciadores, que convidam o público a mover seu mundo como eles”, explica Ariane Dias, diretora de Criação na DPZ.

Além da DPZ, participam da campanha as agências, Publination, Pub e Thrive e as produtoras Sentimental, Punch e Tango. A veiculação das peças foi iniciada em 26 de abril, nacionalmente, e seguem até outubro.

“Como um esquenta da campanha, nosso squad de influenciadores digitais vem compartilhando suas rotinas com Nescafé, destacando a versatilidade da marca em diferentes situações”, comenta Buischi, da Nestlé.

Ativações previstas: TV aberta com filmes de 15 e 30 segundos, OOH, filmes, digital, influenciadores, brand mission, TikTok e eventos de ativação de marketing em praças específicas (São João de Caruaru, São Paulo Coffee Festival, entre outros). Confira o filme da campanha.

