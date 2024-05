Influency.me revela os 20 influenciadores digitais mais procurados em 2024

Camila Coutinho, Jade Picon e Vanessa Rozan lideram o ranking.

Os primeiros quatro meses de 2024 foram marcados pela procura de 10 mil influenciadores brasileiros na plataforma Influency.me , que reúne mais de 3 milhões de profissionais da influência digital.

Entre os 20 profissionais mais procurados para campanhas, 19 são mulheres. Destacam-se os diferentes tamanhos das contas, que vão desde influenciadores como a Maísa, com 48 milhões de seguidores, até aqueles com cerca de 100 mil seguidores, como Matheus Ferreira (Geek Publicitário) e Mônica Pinto.

“A busca por influenciadores de porte mediano (entre 10 mil e 100 mil seguidores) é uma tendência de mercado. Os grandes influenciadores, que muitas vezes também têm projeção como artistas ou cantores, são bastante procurados, mas as marcas estão cada vez mais apostando na capilaridade das ações e na construção de campanhas com um maior número de perfis”, explica o CEO da Influency.me, Rodrigo Azevedo.

Confira os 20 influenciadores mais procurados em 2024:

Os influenciadores mais procurados são os preferidos por 2 mil clientes da plataforma Influency.me.

Até a contratação ser efetivada, outras questões podem ser determinantes, como disponibilidade de agenda do influenciador, budget de campanha e alinhamento do profissional à marca.

Tendência de campanhas com mais influenciadores

No último ano, 38% das campanhas tiveram entre seis e dez influenciadores contratados, enquanto 32% tiveram cinco influenciadores contratados. O dado representa um crescimento em relação a 2022, quando a maior parte das campanhas contavam com cerca de três influenciadores.

Segundo a pesquisa anual realizada pela Influency.me, até 66,7% das empresas devem aumentar os investimentos em marketing de influência em 2024, o que demonstra um amadurecimento do mercado e das relações entre marcas e diversos perfis de influenciadores.

“Chegar a diversos públicos requer a contratação de diferentes perfis de influenciadores. Ainda que sejam do mesmo nicho, cada influenciador se conecta melhor com um público. Os dados do 1º trimestre de 2024 refletem bem essa tendência de mercado e demonstram que campanhas mais robustas estão sendo desenvolvidas junto a influenciadores”, finaliza o CEO.