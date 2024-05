Adnews Faber-Castell ressalta importância da adoção em campanha de Dia das Mães

Neste Dia das Mães, a Faber-Castell acredita que, com a adoção, mais cores podem colorir novas histórias. Essa é a mensagem da nova campanha da marca para televisão, cinema e mídias sociais.

Com criação da Agência DAVID , a campanha de Dia das Mães da marca traz um filme de 45 segundos e versões reduzidas de 30, 15 e 6 segundos. A história retrata a chegada de um novo membro na família, reforçando a importância e a beleza da adoção para que novas histórias possam acontecer com amor e pertencimento. A assinatura é da linha Caras & Cores, que apoia valores como a diversidade e a inclusão para que crianças e consumidores de todas as idades se sintam representados utilizando os diferentes tons de pele que a linha oferece.

Com os lápis da Faber-Castell, as crianças desenham e colorem a família que, em breve, estará completa e unida. Enquanto isso, a mãe é a figura que leva o novo filho para casa, promovendo esse encontro especial. Lançada em 2018, a linha Caras & Cores foi pioneira ao criar variações de tons de pele para lápis de cor e canetinhas. Com o conceito “Caras & Cores, sua cor como você quiser”, a linha oferece 12 opções de cores que ainda podem ser misturadas para criar mais tons, contribuindo para a representação da diversidade.

“A Faber-Castell é uma marca que participa há gerações da história de muitas famílias, impulsionando a criatividade de pessoas de todas as idades. A adoção é um gesto de amor que dá vida a novas histórias e, por isso, entendemos que essa era uma homenagem e um incentivo importante a se fazer”, conta Flávia Giordano, diretora de Marketing da Faber-Castell. “Com Caras & Cores, queremos que as crianças possam criar e se expressar livremente por meio das atividades artísticas, enxergando a riqueza das diferenças que tornam cada membro da família, inclusive elas mesmas, uma pessoa única. Em um país onde existem tantas famílias multirraciais, essa representatividade é essencial”, complementa.

Assista a campanha abaixo:

Ficha Técnica

Agência: DAVID

Campanha:

Dia das Mães

Cliente: Faber – Castell

Produto: Caras & Cores

Partner, Global CCO:

Pancho Cassis

Global COO: Sylvia Panico

Diretor de Criação Executivo

Renata Leão, Marie Julie Gerbauld, Fabrício Pretto, Rogério Chaves

Diretor de Criação: Guiga Giácomo

Criação: Marcel Macedo, Vitória Ferrari, Dante Reis

Atendimento: Tom Gil, Fernanda Feldman, Amanda Mezejewski

Produção: Fernanda

Peixoto, Mariana Marinho, Amanda Santos, Marisa Toledo, Ariama Pereira, Deborah Pires

Arte Final:

Silvio Figueira, Victor Peccia

Revisão: Ava Silva

Planejamento: Carolina Silva, Tallita Alves, Sabrina Santos

Mídia: Marcia Mendonça, Felipe Braga, Eduarda Vieira, Rafaela Correia, Italo Barbosa, Eduardo Fialho

Inovação e Tecnologia:

Toni Ferreira, Bárbara Bueno

Social Media:

Marcelo Reis, Bruno Portella

Data Intelligence:

Fabio Baldo, Pedro Costa

Global PR Director: Sandra Azedo

Aprovação do cliente: Flávia Giordano, Marcelo Vecchi, Illana Roque Rosa e Deyse Lima

Produtora: Sentimental Filme

Produção Executiva: Marcos Araújo

Direção de cena: Irmãos Meirelles (I.M)

Diretora Operacional e de atendimento: Renata Pimenta

Atendimento: Wander Damiani

Head de Produção: Renata Picheco

Coordenação de Produção: Ana Mendonça

Diretor Fotografia: Victor Alencar

Diretor de arte: Pedro Henrique Rodrigues

Pós-Produção: Sentimental Filme

Coordenação de Pós-Produção: Anita Nadai

Atendimento de Pós-Produção: Thaiz Rosalino

Montador: Luciano Rossi

Finalizador: Lucas Marini

Color: Acauan Pastore

Produtora de som: Jamute

Produção Musical: James Feeler e André Caminski

Engenharia de som: Otávio Bertolo, Marcelo Filho e Eduardo Barbosa

Locução: Tatiana Thome

Produção Executiva: James Feeler

Atendimento: Hingrit Nitsche e Kiki Eisenbraun

Coordenação de produção: Julianna Zuppo e Lettícia Nunes

*Foto de capa: Divulgação/Faber-Castell

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Faber-Castell ressalta importância da adoção em campanha de Dia das Mães appeared first on ADNEWS .