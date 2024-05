Adnews Em ação exclusiva, Natura enaltece o valor da Amazônia na capa da Forbes Brasil

‘Vocês sabiam que uma brasileira está no topo da lista dos bilionários do mundo? Fique de olho na próxima edição e descubra quem ela é’. Com essa frase, a Natura , em parceria com a agência Africa e a Forbes Brasil , lançaram uma ação inédita e exclusiva com uma contracapa em edições direcionadas a um mailing selecionado de CLevels ressaltando os US$317 bilhões em valor de recursos naturais da Amazônia brasileira.

A crença de que desenvolvimento econômico e conservação da floresta são conceitos opostos é uma ideia difundida não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. No entanto, estudos como Changes in the Global Value of Ecosystems Service e o relatório do Banco Mundial mostram exatamente o contrário: a Amazônia gera mais riqueza em pé.

O valor estimado da Floresta Amazônica, de acordo com as pesquisas, vêm de riquezas como sua biodiversidade, que representa nada menos que 25% de toda a biodiversidade terrestre; vem dos “rios voadores”, essenciais à agricultura e à geração de energia; e dos incontáveis meios de subsistência para populações agroextrativistas.

“Estamos muito orgulhosos da jornada que percorremos ao longo desses 55 anos de história. Em um dos principais marcos dessa trajetória está o nosso pioneirismo em bioinovação para desenvolver produtos de alta performance e que valorizam a biodiversidade amazônica. Estampar a capa de uma das maiores revistas de negócios do mundo com a incomparável riqueza da Amazônia, significa reafirmar esse nosso compromisso com a regeneração, a bioeconomia e as comunidades locais, que é evidenciado através da conservação de mais de 2 milhões de hectares de floresta e da geração de renda para mais de 10 mil famílias”, afirma ​​Tatiana Ponce, CMO e head de Inovação global da Natura.

Com parte de sua jornada dedicada às pesquisas de bioativos, a Natura já desenvolveu 44 bioingredientes de maneira ética e sustentável. Entre eles, o bioativo de tukumã, fruto que não tinha todo seu potencial aproveitado pelas indústrias, incluindo a cosmética.

“Hoje, o tukumã é visto como ouro, uma fonte de prosperidade e empoderamento para nós e nossas famílias”, conta uma das trabalhadoras da cooperativa extrativista do fruto.

