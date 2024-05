Adnews Habib’s convoca os consumidores para viverem novos momentos com a marca

Todo mundo tem uma história com o Habib’s . Qual é a sua? Em nova campanha assinada pela 11:11, a maior rede de fast food genuinamente brasileira, mostra que é possível proporcionar boas memórias pela comida. Sejam pelos sabores do passado ou pelas experiências do presente, sempre existe espaço para voltar e repetir tudo outra vez.

Chamado de ‘Vamo de novo’, o filme retrata diversos momentos da jornada do consumidor. Um reflexo das perspectivas de consumo dos produtos da marca por todos lugares, indo dos restaurantes às casas e ruas da cidade. A partir das pequenas ações do cotidiano, o Habib’s mostra que é possível se apaixonar e viver novas emoções com momentos, pessoas e alimentos que proporcionam a sensação de conforto. O “de novo” é um convite a voltar hoje, amanhã e todos os outros dias para reviver gostos e descobrir novos sabores.

A campanha também conta com a participação dos MC’s e campeões brasileiros de freestyle rap Big Mike (Bigão) e Guri. Referência em batalhas de rimas, os dois têm se destacado cada vez mais neste movimento cultural, em que tratam a rotina com mais poesia, afeto e verdade. Entre improvisos e versos os quais fortalecem a resistência da arte urbana, eles conectam as vivências pessoais deles com momentos em que o Habib’s sempre esteve e continua presente. Uma força de expressão que atravessa gerações e imprime a força da memória afetiva.

“Habib’s é o nosso passado, presente e futuro. Com mais de 35 anos de história, nossos clientes vão de babyboomers à geração Alpha. São pessoas que se identificam com a nossa marca e consomem produtos enquanto andam pelas ruas, estão entre amigos ou compartilham momentos em família. Tanto que foi assim que chegamos ao Bigão e o Guri. Descobrimos que o Habib’s está com eles desde sempre. E como as nossas campanhas possuem o compromisso de transmitir verdade, convidamos eles a voltarem às nossas lojas e darem um toque real e especial ao ‘Vamo de novo’”, explica Roberto Gnypek, diretor de Marketing do Grupo Habib’s.

Preços que cabem nos bolsos

Desde o início do ano, o Habib’s tem apostado em novidades para todos os públicos. Para começar, a marca voltou às raízes com o lançamento de mais de 15 pratos árabes a partir de R$ 9,90. Todos preparados na hora, com ingredientes frescos e de alta qualidade, como os clássicos babaganuche e tabule, até uma torre de kibe com camadas de coalhada.

Outra novidade é o rodízio de Bib’sfiha a partir de R$ 24,90. Para celebrar a campanha do “vamo de novo”, o cliente poderá usar o cupom disponível no app Habib’s para pagar mais barato no rodízio de segunda a quarta-feira. Já de sexta a domingo, incluindo feriados, o valor com cupom no app é de R$ 29,90. Além disso, o recém-lançamento da rede, a rosquinha polvilhada com açúcar e canela, passa a fazer parte do rodízio. Individualmente, o item é vendido a R$ 0,99.

E não para por aí! Pelo app dá para resgatar cupom de 10 Bib’sfihas de carne por R$ 17,90. Promoção válida para todos os dias da semana.

