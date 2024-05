Adnews Grupo Casas Bahia e Assaí investem em retail media para e-commerce e lojas físicas

Em um movimento alinhado com o plano de transformação e foco em investimentos de alta rentabilidade divulgado pelo CEO Renato Franklin, o Grupo Casas Bahia está impulsionando ainda mais sua iniciativa de retail media, o ‘Casas Bahia Ads’. Esta plataforma oferece oportunidades de publicidade dentro do seu vasto ecossistema, abrindo portas para marcas e anunciantes promoverem seus produtos em todos os seus canais de vendas, com potencial para se tornar uma relevante fonte de receita para a companhia.

A rede oferece diferentes formatos de mídia patrocinada que acompanham toda a jornada do cliente em seus canais, usando dados de comportamento e propensão de compra como forma para aumentar a conversão e impulsionar as vendas dentro da gigante varejista.

“Vamos muito além dos espaços publicitários em nossos canais; construímos um ecossistema omnichannel robusto, mirando em superar as expectativas desse mercado que se renova constantemente. Confiamos no poder da nossa base de mais de 100 milhões de visitantes anuais em todo o país, com intenção de compra em nossas muitas categorias e produtos, um ativo valioso para os anunciantes. Nossa plataforma oferece alta segmentação de audiências, apoiada por análises comportamentais e modelagens de dados e possibilita o monitoramento em tempo real dos resultados das campanhas. Além de ser muito simples de usar e permitir o autosserviço”, destaca Vivian Zwir, diretora de Marketing do Grupo Casas Bahia.

O retail media tem desempenhado um papel de destaque no cenário do comércio mundial. Ele envolve a publicidade direcionada dentro de ambientes de varejo, como sites, apps e lojas físicas, permitindo aos anunciantes atingirem públicos específicos com base em dados de comportamento de compra, melhorando a eficácia das campanhas. Segundo dados do eMarketer de 2022 o investimento em mídia no varejo vai alcançar USD 110 bi globalmente, superando o crescimento de Social e Search. Outro estudo da Nielsen aponta que o mercado brasileiro deve movimentar R$ 1,6 bilhão em 2024, representando um crescimento de 20% em relação a 2023.

Trata-se de uma solução fácil e ágil, que garante maior visibilidade e omnicanalidade de formatos, bem como audiência qualificada, conversão e mensuração de resultados. O próprio Grupo Casas Bahia já vem registrando números importantes nesse segmento. A Motorola, parceira estratégica da rede varejista também comemorou o uso da ferramenta durante a Black Friday de 2023.

“Não nos limitamos aos formatos habituais de publicidade e investimos também no retail media e os resultados foram excelentes. Conseguimos alcançar um CPA (Custo Por Aquisição) que superou nossas próprias expectativas”, revela Débora Blanco Gibini, gerente de Marketing Canal da Motorola.

Renato Franklin, CEO do Grupo Bahia, ressalta a importância do Casas Bahia Ads, destacando seu imenso potencial de crescimento e sua posição estratégica para o futuro da empresa.

“Os resultados até agora são uma clara demonstração do que Casas Bahia Ads pode alcançar. Ao integrar nosso abrangente ecossistema digital e físico, estamos não apenas expandindo as possibilidades de negócios e incrementalidade de resultados para nossos parceiros e lojistas, mas também melhorando e facilitando significativamente a jornada de compras dos nossos clientes”, afirma Franklin.

Assaí lança estratégia de retail media

Além do Grupo Casas Bahia, o Assaí também está investindo na estratégia. Se o Assaí Atacadista fosse uma plataforma de streaming, teria uma das maiores bases de assinantes do país, com 35 milhões de clientes que realizam compras todos os meses em suas lojas. É essa audiência que está no centro da estratégia de retail media da empresa.

Por estar no segmento favorito para a compra de alimentos e com salões de vendas que podem atingir até 10 mil m² (isto é, somente o espaço por onde circulam os clientes), o Assaí passa a oferecer novos formatos de mídia para agências e anunciantes interessados em aumentar a conversão de suas marcas.

Um exemplo é o novo formato de retail media no Assaí lançado para a unidade Vila Maria, na capital paulista, que contou com a instalação de painéis digitais nos topos dos corredores de produtos. Cada loja conta com 13 desses espaços, posicionados estrategicamente para garantir visibilidade aos clientes. Logo abaixo das telas, ficam as principais ofertas vigentes. Esses novos pontos são totalmente personalizáveis para os parceiros comerciais. A loja foi a primeira a contar com a novidade.

Outra iniciativa foi realizada no Assaí Anhanguera, zona Oeste da cidade de São Paulo. Atrelada à sazonalidade da Páscoa, a loja apresentou uma ativação inédita da Lacta e BIS, marcas da Mondelez. A instalação de um pórtico de LED na entrada da loja cobriu todo o espaço, despertando a curiosidade de quem chegava logo ao entrar. Além disso, um estande dos chocolates foi montado poucos passos após o pórtico, aumentando a visibilidade dos produtos da empresa parceira.

“Quando falamos de retail media é essencial considerar a audiência e a capacidade de conversão do espaço. Precisamos despertar o interesse do cliente e garantir que o produto esteja disponível no mesmo momento. Com o tamanho de nossas lojas, temos a vantagem natural de oferecer espaços que podem ser utilizados para várias ações e totalmente personalizados”, comenta Jonatas Calábria, gerente de Trade Marketing do Assaí Atacadista.

Atacarejo

Desenvolver o trabalho de retail media foi um caminho natural diante do crescimento do formato de atacarejo no Brasil, hoje, com mais de 70% do mercado de alimentos e, em especial do Assaí. Com um parque de lojas cada vez mais central e em todas as regiões do país, em 2023, a companhia se tornou a rede alimentar mais presente nos lares brasileiros, um em cada quatro domicílios compram em uma das mais de 290 lojas. Isso tem feito as marcas olharem com mais atenção às possibilidades de ativação.

O Assaí veio num movimento de forte expansão especialmente nos últimos três anos, quando abriu 115 lojas. E passada a fase intensa de aberturas, a companhia se volta a partir deste ano para explorar e potencializar esses novos pontos.

No universo digital, a estratégia consiste em conectar as ativações de retail media ao modelo “phygital” adotado pela rede, que combina a experiência da loja física com a facilidade do ambiente digital. Com mais de 12 milhões de clientes cadastrados em apenas oito meses de operação, o aplicativo ‘Meu Assaí’ é capaz de oferecer ofertas customizadas com base na geolocalização e no perfil de consumo dos clientes. Os bons resultados levaram o aplicativo a ser um dos cinco varejistas com maior crescimento de downloads no Brasil.

“Acreditamos que as lojas físicas estão cada vez mais integradas ao ambiente digital, e a instalação de pórticos, totens e TVs promove uma interação mais eficiente entre a indústria e os clientes. Além disso, com o conhecimento do perfil de nossos clientes, podemos propor ações assertivas com nossos fornecedores, agregando valor às marcas e proporcionando uma experiência de compra mais satisfatória. Para isso, a visibilidade e a conversão são as palavras-chave”, conclui Calábria.

