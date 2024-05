Adnews Decathlon lança pethletes, próteses para cães com deficiência se tornarem atletas

A Decathlon , marca líder global multiespecialista em esportes, acaba de lançar uma ação inovadora para transformar cães com deficiência e problemas de mobilidade em atletas. Em parceria com a agência Publicis Brasil, a empresa criou as pethletes , próteses esportivas feitas a partir de garrafas pet retiradas de parques, para devolver a mobilidade aos cães que perderam o movimento das patas traseiras.

A iniciativa pretende promover o bem-estar dos pets , permitindo que eles desfrutem plenamente da vida ao praticar esportes junto com seus donos. O lançamento da ação ocorreu no Parque Villa-Lobos, em São Paulo (SP), com a participação de ONGs como a Cãodeirante e convites direcionados à comunidade de donos de cães com deficiências.

O parqu recebeu uma Pet-station, onde os participantes puderam depositar garrafas plásticas que foram recicladas em filamento e impressas em 3D como próteses. Cada cão que recuperou a capacidade de correr representou também o retorno da motivação para seus donos. Em breve, as próteses estarão disponíveis no e-commerce da Decathlon, tornando possível que todo pet se torne um Pethlete. A ação reforça o compromisso da empresa em tornar o esporte acessível a todos, inclusive aos nossos melhores amigos de quatro patas.

Caiu um cisco aí também? Porque aqui, caiu!

