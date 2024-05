Adnews Brastemp lança campanha com Boca Rosa e destaca a maternidade e carreira

Em seu novo filme, a Brastemp traz para pauta um assunto muito atual de milhares de mulheres brasileiras que têm o conflito entre o relógio biológico e o relógio profissional, e que tiveram filhos em momentos importantes também para suas carreiras. Voltando para a TV, a Brastemp convidou a empresária, mãe e influenciadora Bianca (Boca Rosa) para abrir o diálogo e estrelar esse momento da marca.

Criada pela DM9, a campanha inicia com o filme ‘Relógios’ no qual a protagonista mostra suas diferentes funções de mãe, empresária e influenciadora que decolaram ao mesmo tempo. O filme traz uma linha do tempo de momentos marcantes da vida da Bianca, e como ela tem lidado com os múltiplos papeis femininos como a maternidade, carreira e casa. O ponto crucial da produção é a reflexão de que as mulheres vivem constantemente com relógios acelerados cobrando decisões e entregas relacionadas à vida, seja o sucesso profissional ou a construção de uma família a partir da maternidade.

“A Bianca, além de mãe e empresária, é uma das influenciadoras mais importantes da atualidade. A parceria com ela nos ajudou a trazer inspiração para milhares de mulheres que vivem, viveram ou viverão os conflitos multifacetados de seus relógios biológicos e profissionais”, conta Bertha Fernandes, head de Marketing da Whirlpool.

A marca apresenta também a recém-lançada lavadora de roupas, a BW17LTA, que assim como a influenciadora, tem multifunções e oferece soluções para diversos momentos da vida dos consumidores. Nas redes sociais, Boca Rosa fará tutoriais mostrando como a lavadora é uma verdadeira aliada em sua rotina multifuncional.

Além das redes sociais, a ativação continua em portais e plataformas de streaming, com um squad de casais influenciadores que vão abrir a conversa sobre os tantos relógios impostos às mulheres. Ainda como parte da campanha, em uma ação nas ruas de São Paulo, mães serão convidadas a gravar um relato sobre a maternidade real, revelando medos, alegrias e desafios do tempo em que decidiram maternar.

“Desde o reposicionamento, que aconteceu no ano passado, a Brastemp vem trazendo pautas relevantes para a sociedade. Essa nova campanha reflete o nosso propósito em estarmos atentos às necessidades dos diversos tipos e estilos de lares, entre elas, as mulheres e mães, que estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho e ainda estão realizando o sonho de ser mãe” acrescenta Bertha.

Além da comunicação integrada em diversos canais, haverá também promoções de cashback com até R$500 de volta no pix, para algumas lavadoras compradas nos canais online ou no ponto de venda. Todas as informações estão disponíveis no site da Brastemp.

A campanha foi criada pela DM9 e teve a produção da MyMama Entertainment. O filme, protagonizado pela Boca Rosa, foi dirigido por Rafaela Carvalho. As demais agências parceiras, Snack Content, Score Group, Spark e FSB amplificam todo o conceito no digital e no offline.

Brastemp é uma marca brasileira, pioneira e uma das mais importantes da Whirlpool globalmente. O reposicionamento da marca e o investimento contínuo nas campanhas, além de trazer assuntos importantes para a sociedade, reforça como o consumidor brasileiro está no centro das decisões todos os dias. Por isso, a marca investe continuamente na comunicação com seu consumidor e na tecnologia de seus produtos, desde o design até na modernização e aperfeiçoamento de suas fábricas.

