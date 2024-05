Adnews Apple e Disney celebram o ‘Star Wars Day’ em nova campanha com 172 fãs da saga

A Apple e a Disney se uniram em um novo comercial publicitário para o ‘Star Wars Day’ (ou ‘Dia de Star Wars’), celebrado tradicionalmente em 4 de maio. A ação foi produzida nos Estados Unidos para anunciar o recurso ‘Find Your Friends’ do iPhone 15, que destaca a funcionalidade de localização precisa em ambientes lotados.

No filme bem-humorado, um fã de Star Wars vestido do personagem Boba Fett vai encontrar amigos em uma convenção. No local, ele usa o recurso do telefone para achar o resto de seu clã de Mandalorianos em um espaço repleto de outros fãs fantasiados.

O anúncio de três minutos, dirigido por Kim Gehrig, está cheio de easter eggs de Star Wars. Segundo o The Hollywood Reporter, a Lucasfilm recebeu mais de 300 inscrições para o comercial, que reuniu um total de 172 fãs envolvidos na produção. Esse é o maior número de fãs que já estiveram em um projeto realizado pela empresa.

Dia de Star Wars

A origem da celebração remonta à homenagem informal ‘May the fourth be with you’ (em português, ‘Que o 4 de maio esteja com você’), um trocadilho inteligente com a frase icônica da franquia, ‘May the force be with you’ (‘Que a força esteja com você’).

A brincadeira surgiu na década de 1970, pouco tempo após o lançamento do primeiro filme da saga. O termo ‘May the Fourth Be With You’ começou a ser utilizado por fãs para celebrar a cultura e o legado de Star Wars, tornando-se uma espécie de cumprimento entre os fãs da saga.

Mas o feriado não oficial realmente decolou até começar a florescer em hashtags de redes sociais até que a data foi adotada oficialmente pela Lucasfilm, empresa responsável por Star Wars. Desde então, todo dia 4 de maio é uma oportunidade para os fãs de Star Wars se reunirem, assistirem aos filmes, lerem os quadrinhos, jogarem videogames, vestirem-se como seus personagens favoritos e compartilharem sua paixão pela saga.

O Dia de Star Wars também oferece às marcas a oportunidade de se conectar com o público e gerar um engajamento positivo, a partir da criação de produtos e campanhas. A Disney, por exemplo, está relançando todos os nove filmes da ‘Saga Skywalker’ em cinemas selecionados dos Estados Unidos para celebrar o 25º aniversário de ‘A Ameaça Fantasma’.

The Acolyte: a nova série de Star Wars.

No dia 4 de junho, estreiam os dois primeiros episódios de The Acolyte, a nova série de Star Wars do Disney+. A série vai se passar 100 anos antes dos eventos vistos em Star Wars: A Ameaça Fantasma. Esse será o primeiro live action da saga a abordar um período da cronologia conhecido como Alta República.

É a Renascença de Star Wars, uma época de prosperidade na na galáxia, onde a paz é mantida pela Ordem Jedi. Na série, uma investigação sobre uma onda de crimes levará os Jedi rumo a um conflito com forças muito mais sinistras do que poderiam esperar.

The Acolyte traz um ótimo elenco, incluindo Lee Jung-jae, Amandla Stenberg, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman e Carrie-Anne Moss. Confira o trailer.

*Com informações da Exame

