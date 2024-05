Cathy Birle SOS Rio Grande do Sul: Saiba como ajudar

O Adnews não podia se calar diante a essa tragédia que acometeu no Sul do Brasil, se solidariza com todas famílias e transmite aqui, uma nota recebida do Barisul que está se mobilizando, através de uma conta de PIX, destinada a ajudar os amigos e conpatriotas gaúchos.

Já são mais de 350 mil pessoas afetadas pelas enchentes, segundo o governo gaúcho; até agora, o número de vítimas das chuvas é de 78 pessoas e 108 estão desaparecidos, segundo o último boletim da Defesa Civil, 341 das 497 cidades que registraram os fortes temporais.

Além dos óbitos, o estado contabiliza 175 feridos e outras quatro mortes são investigadas. Ao todo, 844.673 pessoas foram afetadas pelas tempestades em território gaúcho, sendo que 115.844 estão desalojadas e 18.487 estão em abrigos.

Mas eles ainda enfrentarão outras muitas dificuldades e problemas, falta de água (potável inclusive), luz, comida, remédios e doenças provenientes das enchetes. É preciso, com urgência, ajudá-los.

“O Banrisul se solidariza com a sociedade gaúcha que enfrenta os graves efeitos causados pelas fortes chuvas que assolam o nosso Estado. Estamos trabalhando para reestabelecer eventuais pontos de atendimento do Banco indisponíveis. Seguindo as orientações da Defesa Civil, solicitamos aos nossos clientes que evitem deslocamentos, utilizando formas de atendimento alternativas como aplicativo, telefone, internet banking e WhatsApp. Em parceria com o Governo do Estado, o Banrisul disponibiliza uma chave Pix para doações às comunidades atingidas pelas enchentes, utilizando o CNPJ 92.958.800/0001-38 .”

Faça um Pix para CNPJ 92.958.800/0001-38

Este, com certeza, será destinado a ajudar a população do Rio Grande do Sul.

O time do Adnews agradece demais a sua colaboração e estamos juntos, para ajudar a divulgar o que for necessário, com o intuito de amenizar tanta dor, dificuldade e tristeza.

Contem com a gente!

