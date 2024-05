Adnews Show da Madonna: Claro oferece transmissão completa e marcas preparam ativações

O tão esperado show da cantora, Madonna , ocorre neste sábado (4) no Rio de Janeiro, em Copacabana. E o melhor, com entrada gratuita! Mas, para aqueles que não conseguirão comparecer no show, a Claro , líder em TV por assinatura no país e maior hub de conteúdo da América Latina, vai disponibilizar para os clientes da Claro tv+ a oportunidade de acompanhar o show da diva pop de onde estiver, por meio do app ou pela TV, fornecendo maior conectividade para o público. A cobertura completa ficará por conta do canal Multishow (542 HD e 42 SD) e pelo Globoplay.

A rainha do pop chega ao Brasil para fechar a série de shows do ‘The Celebration Tour’ em uma apresentação gratuita que promete fazer história. Para garantir esta experiência dentro de casa, os clientes Claro com as Claro tv+ e Box Claro tv+, poderão assistir a transmissão no Multishow (canal 542) a partir de 21h30.

O Globoplay também conta com a transmissão e os clientes Claro tv+ têm acesso ao streaming sem custos adicionais. Os usuários devem fazer a ativação do produto utilizando as credenciais da Claro para criar sua conta e acessar o streaming por meio da página do parceiro, seja via site ou aplicativo.

Além disso, a Claro preparou uma seleção especial no serviço Now para que os fãs da rainha do pop possam fazer um “esquenta” para o show, repleta de suas performances mais marcantes e memoráveis. Para acessar, basta ir para NOW > Filmes > Madonna.

Pensando em ainda mais comodidade, os clientes Claro tv+ com Alexa integrada no equipamento de TV, podem acessar o conteúdo usando o comando de voz dizendo apenas “Alexa, abrir Multishow” ou “Alexa, abrir Globoplay”, sendo direcionado automaticamente para os canais, sem precisar digitar (o recurso está disponível com exclusividade para os clientes Box Claro tv+ e 4K Claro tv+).

Ativações do Itaú e Heineken para o show da Madonna

A Todos. assina a realização das ativações do Itaú durante o show da Madonna na praia de Copacabana. A apresentação foi viabilizada pelo banco, em patrocínio que oferece um presente à população e reforça as celebrações aos seus 100 anos, completados em 2024.

Entre as iniciativas a cargo da agência está o ‘Espaço Itaú’, área para receber pessoas que foram contempladas em promoção direcionada a clientes do banco, funcionários, parceiros e fãs da Madonna que acompanharam de perto toda a expectativa do show nas redes sociais.

Em outra ativação idealizada pela agência, o Itaú deixou o hotel Copacabana Palace laranja. Por meio de um sistema especial de iluminação, um dos principais ícones da cidade maravilhosa, que fica bem ao lado de onde acontecerá o show, ganhará as cores do banco para reforçar sua presença no evento.

Também está sob responsabilidade da Todos. uma programação especial junto aos clientes contemplados pela promoção do banco, que envolve desde voo para o Rio de Janeiro em avião exclusivo ‘Itaú Madonna’ , da Azul, a transporte em carros privados e momentos que vão desde feijoada à beira da piscina do próprio Copacabana Palace e jantares em outros restaurantes estrelados da cidade.

A The Celebration Tour in Rio é apresentada pelo Itaú, com patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Heineken, além de apoio de Deezer, Pernod Ricard e Stanley.

Inclusive, Heineken, cerveja oficial da The Celebration Tour, recebeu a cantora com uma série de ações no Rio de Janeiro. Com peças OOH , criadas pela LePub, espalhadas pela cidade, as ativações estarão nos aeroportos do Galeão e Santos Dumont, em painéis de mídia, outdoors, relógios digitais e pontos de ônibus, todos personalizados com artes referentes à presença da marca no show.

O Boticário

O Boticário vai patrocinar um camarote para o show da Madonna de forma inusitada. A marca montará o espaço no apartamento da socialite Narcisa Tamborindeguy. Um grupo de cinco pessoas foi escolhido para viver a experiência.O espaço será inspirado na linha Casa 214.

Como chegar e voltar do show?

O fim de semana vai ser animado na cidade do Rio de Janeiro, que se prepara para receber o megashow da rainha do pop. E a SuperVia terá uma programação horária especial, com trens extras para garantir a volta dos fãs após o evento.

Para a ida ao show da Madonna , o público poderá usar normalmente os trens da grade. A estação Central do Brasil irá fechar às 21h15 e reabrirá à 0h15, ficando até 2h15 da madrugada para o atendimento ao término do espetáculo.

Após a apresentação, trens extras estarão esperando os fãs que forem de metrô até a Central do Brasil. Serão seis composições destacadas: duas para Japeri, duas para Santa Cruz e duas para Saracuruna, todas partindo da Central, que será a única estação aberta para embarque. As demais ficarão abertas somente para desembarque.

Os ramais Japeri e Santa Cruz realizarão viagens paradoras. Somente a estação Praça da Bandeira não terá desembarque. Previsão dos horários das viagens:

Santa Cruz : 1h15 – 2h20

Saracuruna : 1h20 – 2h20

Japeri : 1h30 – 2h20

