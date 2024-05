Adnews McDonald’s e Turma da Mônica lançam histórias para promover diversidade e inclusão

O McDonald’s e a Mauricio de Sousa Produções unem forças novamente em prol da diversidade e inclusão, utilizando o poder da literatura para fortalecer laços entre pais e filhos. Em uma série exclusiva de histórias desenvolvidas especialmente para transmitir esses valores, a Turma da Mônica aborda a pluralidade e explica como abraçá-la no universo infantil.

“Há mais de 40 anos, o McLanche Feliz é uma ferramenta de conexão entre as famílias, que vivem momentos ao lado de nossos produtos que vão ficar na memória de todos. Por isso, sabemos da oportunidade que temos em nossas mãos para sermos ferramentas dos pais na educação dos filhos com a disseminação de valores que são tão importantes para nós, como companhia, e que têm o poder de transformar a sociedade. Esse lançamento é mais do que uma campanha ou um livro ilustrado, é um convite de duas marcas amadas pelos brasileiros para que eles, por meio da leitura e da diversão, abracem a diversidade e a inclusão nos nossos restaurantes e no seu dia a dia”, afirma Sérgio Eleutério, diretor de Marketing do McDonald’s.

A campanha, que ultrapassa o tradicional período de um mês, vai impactar os leitores ao longo do ano com histórias que contam com a participação de novos personagens. Luca, garoto de cadeira de rodas amante dos esportes; Dorinha, menina com deficiência visual que reconhece os amigos por voz e perfume; André, garotinho que está dentro do espectro autista; e Tati, menina com síndrome de Down que sempre encontra saídas inteligentes para qualquer situação, se juntam à turma original (Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão e Milena) para proporcionar momentos educativos e divertidos em família. Cada livro apresenta duas histórias inéditas, totalizando dez aventuras exclusivas, elaboradas pela Mauricio de Sousa Produções. Cada volume também propõe uma atividade interativa para toda a família ler, aprender e se divertir junta.

Representatividade e inclusão sempre estiveram no DNA da MSP. Os personagens criados por Mauricio de Sousa foram inspirados em crianças reais, e a diversidade faz parte do cotidiano, portanto, é natural que também esteja presente no Bairro do Limoeiro.

“Por meio dos quadrinhos, animações ou ações digitais, nós sempre estivemos comprometidos em conscientizar e sensibilizar as famílias e todos os nossos fãs sobre a importância do respeito às diferenças. E, o principal, garantir que todas as crianças possam conviver e se divertir juntas com as nossas aventuras. A parceria de duas marcas reconhecidas pelo público contribui para que esse propósito, cada vez mais, faça parte de nossa realidade”, afirma Mônica Sousa, diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções.

Criada pela agência GALERIA.ag, a campanha conta com um filme de 30 segundos produzido pela Modernista, Punch Áudio e Mauricio de Sousa Produções, explorando o universo lúdico das histórias da Turma da Mônica. O filme será veiculado na TV aberta e fechada, no digital e nas redes sociais da marca, com intérprete de libras, legenda e áudio descrição para promover a inclusão.

“Nossa campanha foi inspirada no universo lúdico das histórias da Turma da Mônica. Sabendo da importância do McLanche Feliz para formar memórias que perduram até a fase adulta, as ações criadas têm o intuito de estimular a leitura e a imaginação das crianças. Por isso, estamos preparando uma série de surpresas para os clientes e oferecendo experiências para toda a família”, conta Rodrigo Marangoni, diretor executivo de Criação da GALERIA.ag.

Confira o filme na íntegra abaixo.

Os livros da Turma da Mônica no McLanche Feliz já estão disponíveis em todas as unidades do McDonald’s no Brasil, podendo ser adquiridos através do Peça e Retire, Drive-Thru, totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível comprar pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery, permitindo que as famílias desfrutem dessas histórias sem sair de casa. Os livros também estarão disponíveis para compra separadamente.

