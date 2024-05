Adnews Em preparação para final da Champions League, Pepsi reúne estrelas do futebol em um jogo de rua

Em mais uma campanha divulgando sua parceria com a UEFA Champions League, Pepsi mostra estrelas do futebol de todo o mundo se reunindo para um bom e velho jogo de futebol de rua.

Desenvolvido em parceria com a Copa90, uma empresa de mídia focada no futebol com sede em Londres, o filme de dois minutos é liderado pela estrela do Manchester City, Jack Grealish, pelo atacante do Real Madrid, Vini Jr, pelo capitão do Tottenham Hotspur, Son Heung-min, e pela capitã da seleção feminina da Inglaterra, Leah. Williamson.

Os atletas desafiam um grupo para um clássico jogo de não deixar a bola tocar o chão, a famosa “altinha”. As apostas? Quem deixa cair a bola compra uma Pepsi para os outros. O grupo faz malabarismos dramáticos com a bola enquanto uma multidão de espectadores se reúne para torcer por eles tendo como plano de fundo o icônico Estádio de Wembley, em Londres, onde a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2024 será disputada em 1º de junho.

Assim como parece que Vini Jr. está pronto para vencer o jogo, chega Vinnie Jones, lendário ex-jogador de futebol, ator e apresentador britânico, que chuta a bola para o céu. “Ei, só existe um Vinnie J”, ele brinca. Vini Jr. dá de ombros, rindo, e a multidão se alegra com latas geladas de Pepsi. No final, quem fica com a conta é Vini Jr.

A jornalista esportiva e ex-jogadora de futebol Karen Carney também faz uma aparição surpresa. O comercial, que anuncia formalmente Jack Grealish como o mais novo embaixador da Pepsi, é o primeiro de uma série de filmes que serão lançados como parte da campanha mais ampla da Pepsi ‘Onde há uma bola, há um caminho’.

Com a campanha, a marca pretende envolver-se com a próspera comunidade do futebol mundial e derrubar barreiras à entrada. A Pepsi está planejando uma série de iniciativas adicionais de marketing focadas no futebol este ano, incluindo filmes que se concentram em cada um dos quatro embaixadores individuais, que aparecem nesta campanha. A marca também provocou futuras colaborações de moda, conteúdo de entretenimento e ativações sociais.

*Com informações do The Drum/Foto de capa: Reprodução/YouTube

