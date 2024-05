Adnews Do virtual para o real: Trident lança jaqueta inspirada em skin de Alok no Free Fire

Trident , líder do mercado de gomas no Brasil, acaba de lançar uma jaqueta em parceria com Free Fire e Alok , trazendo sua skin do game para o mundo real. Parte da campanha Destrave o Game, a marca disponibilizará duas opções para os consumidores ganharem o item. A primeira é uma promoção que sorteará 50 jaquetas ao público geral e, para participar, basta acessar o site , preencher os dados e colocar o código disponível nas embalagens promocionais de Trident 14 unidades nos sabores Menta e Intense.

Já a segunda, será um desafio proposto por Trident aos jogadores de Free Fire: o Campeonato Destrave o Game. No mesmo site do sorteio, o público poderá se inscrever para participar de uma partida do game com os streamers especializados no game: Gorila e Rajah. As partidas terão Nobru , atleta de Free Fire já eleito melhor jogador do mundo e co-fundador do time Fluxo, como host.

“Estamos muito empolgados com este novo desdobramento da campanha, pois desde o início, temos destacado que Trident abriu um portal entre o mundo real e o do Free Fire. Então, nada melhor do que disponibilizar um item da nossa skin aos fãs da marca e do game. E para comunicar essa promoção, além do Alok, escolhemos nomes de peso como: Nobru, Rajah, Ale Maze, Guras, Level Up, e Malu Borges”, afirma Isabela Zyad, gerente de Marketing Sênior de Balas e Gomas da Mondelēz Brasil.

O CCO da Leo Burnett, Vinícius Stanzione, destaca que além de uma jaqueta feita em parceria com Free Fire e Alok, a ação de Trident é a prova de que o portal entre o mundo virtual e o real foi literalmente aberto, com os fãs sorteados podendo usar a mesma skin do game, nas ruas.

Confira abaixo o vídeo promocional da jaqueta:





Campeonato Destrave o Game

Os 276 primeiros inscritos elegíveis na promoção terão a chance de jogar. Ao todo, serão 6 partidas com 46 jogadores. Os 10 melhores de cada uma ganharão a jaqueta, totalizando a distribuição de 60 modelos. As lives ocorrerão no canal do youtube do Nobru nos dias 16 e 17 de maio, às 19h e os nomes dos 60 ganhadores serão divulgados no dia 27 de maio de 2024 no site e nas redes sociais da marca. Confira aqui o vídeo promocional do campeonato.

Período de inscrições

O público que desejar participar apenas do sorteio, poderá cadastrar o código promocional da embalagem da promoção até 31 de maio de 2024. O sorteio, pela loteria federal, será dia 08 de junho de 2024, já a apuração no dia 17 do mesmo mês e ano. Os nomes serão divulgados através do site e pelas redes sociais da marca.

Já aqueles que querem fazer parte do Campeonato Destrave o Game, poderão se inscrever de 24 de abril de 2024 até 12 de maio de 2024. O anúncio dos classificados acontecerá entre os dias 13 e 15 de maio de 2024.

A campanha “Destrave o Game” foi desenvolvida pela Leo Burnett Tailor Made e tem desbloqueado itens no jogo, além da skin da marca. Os fãs já podem visualizar uma série de elementos da marca dentro do jogo, incluindo outdoors in-game, vídeos no telão, merchandisings de 5″ e 10″ e logotipos rotativos. Outros objetos do jogo também serão envelopados durante todas as partidas do FFWS Brasil 2024, será o caso do airdrop e máquina de vendas. Para o público geral, esses itens aparecerão com a arte da ação de Trident, entre 03 a 16 de maio de 2024.

FICHA TÉCNICA

AGÊNCIA: LEO BURNETT TAILOR MADE

TÍTULO: DESTRAVE O GAME

PRODUTO: TRIDENT

ANUNCIANTE: TRIDENT | MONDELEZ

CEO: MARCELO REIS

CCO: MARCELO REIS / VINICIUS STANZIONE

COO: FABIO BRITO

CSO: MARIE ALONSO

DIRETOR DE CRIAÇÃO: LUIZ FILIPIN, FELIPE MASSIS E ALESSANDRA SADOCK

REDATOR: VITOR ZILLO

DIRETOR DE ARTE: MATHEUS VALERY, VITOR PRADO

ILUSTRADORA: SARAH KAMADA

ASSISTENTES DE ARTE: JULIANA RIBEIRO, KAREN LETICIA

DIRETOR DE CONTEÚDO: WAGNER XIMENES

CONTEÚDO: FILIPE BORTOLOTTO, LEONARDO MAIA, MILENA FELIX

ATENDIMENTO: GULHERME NOGUEIRA, LEANDRO GREGÓRIO, DÉBORA MAÍRA SARTORIO, FERNANDA AMADIO, AMANDA CHALLOUTS, PAULA MORAIS.

MÍDIA: JULIANA ROQUE, GABRIELLE MARCOUIZOS, GUILHERME PEDROSA, BRUNO GREGORUT, MARCIO SANTOS, JULIA TOSCANO.

PLANEJAMENTO: JOANA DAMBRÓS, MATHEUS BRASILEIRO, MARCELA MENEGHEL, MURILO FEDELE, VICTOR BARROS, BRUNO OLIVETTI

ASSESSORIA DE IMPRENSA: REJANE ROMANO, BEATRIZ BARRETO E AND,ALL

APROVAÇÃO DO CLIENTE: ÁLVARO GARCIA, ANNA CAROLINA TEIXEIRA, ERICA MIGALES, ISABELA ELIAS, ROSE LIMA, RODRIGO MACEDO, GRAZIELLE COSTA, PEDRO STUDART, LARYSSA FARIAS E GABRIELA LIMA

PARCEIRO GLOBAL DE PRODUÇÃO: POP STUDIOS

DIRETOR DE CONTA: DANI PISTONE

PRODUÇÃO EXECUTIVA: FILIPE ANDRADE

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO: CECILIA DACHERY / MARÍLIA VIANA / BRUNO CUSTODIO

VETOR ZERO

DIREÇÃO GERAL: FABIO ACORSI

DIREÇÃO EXECUTIVA: ALBERTO LOPES

DIRETORA DE PROJETOS: MARCIA GUIMARÃES

GERENTE DE PROJETOS: RUBIA ELIAS, GIOVANNA LUCENA

MONTAGEM: PEDRO FALCONE

LÍDER DE COMPOSIÇÃO: LEANDRO PENA

BOARD: MARCIO GUERRA

MOTION: MARCOS RIGOBELLO, MARCCOS CHAVES

ANIMAÇÃO 3D: PAULO SAMPAIO

COLOR GRADING: LETICIA BLANCO

FINALIZAÇÃO: EDUARDO SILVA, RICARDO VAZ

COORDENAÇÃO DE PÓS-PRODUÇÃO: TATIANA CAPARELLI

COORDENAÇÃO DE EQUIPE: ROSANGELA GOMES, ANA MENDES, NATHALY LOPES

ASSISTENTE DE PÓS-PRODUÇÃO: FABIO AUGUSTO, ISABELA BALBO, MARCOS TAVARES

DIREÇÃO LIVE ACTION: RAMON ABREU

ASS. DIREÇÃO: LUÍS TOZELLI

COORD. PRODUÇÃO: SANDRO SABINO SZTUKALSKI

PRODUTOR: MOISES ALMEIDA

DIRETOR DE FOTOGRAFIA: EDUARDO RUIZ

DIRETORA DE ARTE: JULLY MANGHIRMALANI

PRODUTORA DE OBJETOS: JESSICA TIEMI BATISTA MAEDA

PRODUTORA DE SOM: SQUAD

DIREÇÃO EXECUTIVA: DARIO FORGHIERI / ZI NAMMUR

SUPERVISÃO MUSICAL: DARIO FORGHIERI / ZI NAMMUR

COORDENAÇÃO MUSICAL: DANIELA NAMMUR

MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO: MARCOS DE CUNTO

