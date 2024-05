Enzo Souza* Anthropic integra chatbot aos iPhones e desafia dominância do ChatGPT

Em meio a ascensão da IA nos iPhones, Apple encara crises financeiras. Google surge como “aliado”.

O chatbot da OpenAI está passando por problemas no quesito concorrência. Recentemente, a principal rival da empresa dona do ChatGPT , a Anthropic, está investindo na inclusão de seu próprio chatbot, Claude, nos iPhones .

Sendo comandada por ex-funcionários da OpenAI, que saíram da empresa mediante divergências com o chefe-executivo Sam Altman, a Anthropic, além possui um modelo de inteligência artificial que supera o ChatGPT em alguns aspectos, está a um passo de se fazer mais presente do que o chatbot de Altman no cotidiano dos usuários.

“No mundo de hoje, os smartphones estão no centro de como as pessoas interagem com a tecnologia. Para tornar Claude um verdadeiro assistente da Al, é crucial que encontremos os usuários onde eles estão, e em muitos casos, isso é em seus dispositivos móveis”, comentou o gerente de Produtos da Anthropic, Scott White, ressaltando a importância de integrar o Claude na vida diária das pessoas.

A terceira versão do Claude está disponível e conta com três variações:

Haiku: variável rápida e simples;

Opus: a versão paga conta com o sistema completo;

Sonnet: uma versão robusta, porém mais lento que a Haiku.

Para mais informações sobre aplicações e preços, visite o site oficial .

Entre os modelos disponibilizados pela Anthropic, o Opus foi o que mais se destacou, se tornando a primeira inteligência artificial a desbancar o GPT-4 do trono no ranking de chatbots LMSys (Large Model Systems, do inglês, “Sistemas de Modelos Grandes”), ficando atrás somente do GPT-4 Turbo.

Além da vasta capacidade do Opus para compreender contextos, suportando até 160 mil palavras, a Anthropic também disse que o aplicativo Claude irá permitir outros recursos com a permissão do usuário, como o acesso à câmera e biblioteca de fotos.

“Depois de uma reunião, um usuário de negócios pode tirar uma foto de um diagrama de quadro branco e pedir a Claude para resumir os pontos-chave, facilitando o compartilhamento e a ação de informações importantes. Da mesma forma, um consumidor pode tirar uma foto de uma planta que encontra em uma caminhada e pedir a Claude para identificar a espécie e fornecer mais informações sobre suas características e habitat”, disse White.

Além do aplicativo para dispositivos Apple , a Anthropic está expandindo seus negócios com um plano corporativo, para que todos os integrantes de uma equipe possam ter acesso ao chatbot.

“Começamos o Anthropic para liderar a fronteira da segurança e pesquisa da Al […] Não achamos que seríamos capazes de influenciar positivamente a trajetória da indústria e inspirar uma corrida para o topo na segurança da Al se não fôssemos capazes de competir na fronteira”, declarou Scott.

Mesmo diante de um modelo de maior capacidade, o ChatGPT não enfrentou muita concorrência nos dispositivos em geral, que desde o seu lançamento, há um ano, segue sendo um dos poucos modelos de IA com um aplicativo de fácil acesso.

Crise na Apple

A gigante da tecnologia, que foi escolhida para comportar o Claude, está lidando com uma queda de vendas em todo o mundo. Segundo relatos da própria maçã, a demanda pelos iPhones caiu mais de 10% no primeiro trimestre de 2024, enquanto as vendas gerais caíram em todo o mundo, com exceção da Europa. Até o momento, as receitas da empresa sofreram a maior queda em um ano, que foi de 4%.

Além disso, as vendas gerais no mercado crítico chinês caíram em 8%. Mesmo diante do cenário, o CEO da Apple, Tim Cook, pareceu estar tranquilo com a situação durante uma conversa com os investidores.

Segundo ele, “Eu mantenho uma ótima visão da China a longo prazo”.

Apesar do susto, a empresa prometeu que esses índices não são tão ruins quanto parecem, prometendo que as vendas voltarão a crescer nos próximos meses devido aos investimentos em IA. Segundo ela, os números sofreram impacto por conta da falta de fornecimento em função da Covid-19, o que, em contrapartida, tinha levantado as vendas durante o mesmo período em 2023.

Outro fator que influenciou o declínio foi a concorrência com as empresas locais, como a Huawei. Essas quedas contrastam diretamente com a situação global, que, segundo a empresa de pesquisas e análises do mercado tecnológico Canalys, registrou um aumento de 10% nas remessas de smartphones no primeiro trimestre.

Espera-se que os novos recursos de inteligência artificial que virão com o iPhone 16 quebre essa maré de azar da Apple que, desde o iPhone 12, não apresenta grandes novidades em seus lançamentos.

Google: um aliado improvável

Em meio a crise na Apple, que está encarando problemas legais com os reguladores estadunidenses e europeus por conta das taxas na loja de aplicativos, surgiu um “novo” aliado.

Como forma de se manter como o buscador padrão nos dispositivos Apple, foi revelado que o Google pagou US$ 20 bilhões (cerca de R$ 101 bilhões na cotação atual) em 2022, o que ajudou a maçã a aumentar imediatamente seus lucros, fazendo 17% da sua renda operacional somente com esse contrato.

Contudo essa “ajuda” acabou deixando ainda mais evidente as intenções do Google de se manter como o principal buscador na internet, corroborando com o lado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos no processo antimonopólio contra a empresa.

Aparentemente essa novela está longe de acabar e ainda vai trazer mais reviravoltas.

