Adnews OUT OF OFFICE adquire Callaloo Studio e se torna uma agência de comunicação integrada

Fundada em 2020, a OUT OF OFFICE é uma agência de branding e posicionamento digital que se destaca por sua abordagem única e inovadora ao utilizar em seu processo criativo o social listening, insights culturais e constante alinhamento com as necessidades e valores atuais da sociedade. Conhecida como a agência do Zeitgeist, a empresa conquistou o seu espaço através de abordagens publicitárias interessadas, curiosas e construtivas, sempre em busca de ângulos que desafiem a audiência a refletir, debater e construir um repertório mais robusto de conhecimento.

Como parte de seu processo contínuo de evolução, a agência, fundada por Beatriz Borges, Catharina Dieterich

e Thales Ferreira, anuncia a aquisição do estúdio de design e produção audiovisual Callaloo Studio. Ao ser

incorporada à operação OUT OF OFFICE, a empresa, que até então fazia parte de sua curadoria de parceiros,

se torna um pilar criativo interno, com uma abordagem única para o conteúdo de mídias digitais.

“Em tempos de transformação, precisamos de ações correspondentes. Um dos passos que demos nesta direção é a aquisição da empresa de design e produção audiovisual, Callaloo Studio, nossa parceira de longa data. Juntos, vamos efetivar o desejo de garantir uma comunicação integrada e coesa em sua totalidade, oferecendo soluções ´start to end´. De agora em diante, a Callaloo Studio deixa de existir como célula individual e passa a integrar o ecossistema OUT OF OFFICE. Ela será uma peça-chave para narrativas 360° com a qualidade e excelência que nossa agência e nossos clientes sempre buscam”, comenta Catharina Dieterich, sócia fundadora e diretora executiva da OUT OF OFFICE.

O objetivo da integração é oferecer soluções de ponta a ponta, onde exista verdadeira sinergia criativa desde

o processo de concepção até a execução, um equilíbrio entre criatividade e estratégia que culmine em projetos de real valor agregado. O novo passo permite que a OUT OF OFFICE se torne uma agência de comunicação integrada, capaz de solucionar as necessidades de seus clientes com eficácia e coerência. Além de absorver a expertise de mídia e fortalecer a sua capacidade de produção audiovisual, a empresa passa oferecer uma nova gama de serviços dentro do seu núcleo de criação, entre eles design gráfico, 3D, direção da arte e motion. Nesse novo cenário, Robson Dalazen, fundador da Callaloo, se torna o novo sócio e diretor criativo da agência.

“Com o Brasil liderando o crescimento global da Creator’s Economy, da qual os players de publicidade também fazem parte do ecossistema, a aquisição da Callaloo é um passo transformador para a OOO, que agora passa a se tornar uma das agências líderes em produção de conteúdo no país. Ao abraçarmos tecnologias como o 3D, a inteligência artificial, a realidade aumentada e o CGI, podemos ajudar as marcas a proporcionar experiências personalizadas e a desbloquear novas oportunidades de crescimento e diferenciação em um cenário digital altamente competitivo e em constante evolução. Mais do que seguir as tendências do mercado, acreditamos que o uso dessas ferramentas precisa ser feito de forma estratégica e, acima de tudo, priorizando o olhar e a criatividade humanas. Entregar valor e relevância será sempre mais importante do que a tecnologia que escolhemos para esse objetivo. O olhar atento ao Zeitgeist, o espírito do tempo, à natureza e ao comportamento da sociedade seguem sendo o nosso fio condutor para encantar audiências”, comenta Robson Dalazen, fundador do estúdio Callaloo e novo sócio da OUT OF OFFICE.

Dados de mercado corroboram a importância do investimento em expertise e inovação na produção de conteúdos digitais: segundo um estudo desenvolvido pela Hotmart em parceria com a FGV, o mercado da Creator’s Economy cresce em ritmo acelerado, entre 10 e 20% ao ano no mundo todo. A previsão é que dobre de tamanho até 2027, chegando a U$480 bilhões, segundo o Goldman Sachs. Com uma população com amplo acesso digital, o Brasil é apontado como um dos líderes desse crescimento, só em 2023, cerca de 80% dos brasileiros compraram pela internet. A forte receptividade e a rápida aplicação de soluções digitais tornam o país um solo fértil para agências de publicidade que se propõem a estar na vanguarda, aplicando tendências emergentes e tecnologias de ponta para ressignificar a forma como as marcas interagem com os consumidores.

Entre os clientes da Callaloo Studio, que agora passam a integrar o portfólio da OUT OF OFFICE, estão grandes marcas nacionais como Arezzo, NK Store, Melissa e Renner, além importantes nomes do mercado da moda internacional como Vogue, Glamour, Farfetch e Karl Lagerfeld. A aquisição não apenas aumenta a gama de serviços in-house oferecidos pela agência, mas também abre portas para novos negócios. Ainda em 2024, a OUT OF OFFICE prevê um aumento de faturamento de 160% em relação a 2023, sendo a aquisição um dos fundamentos para o crescimento da empresa. Para suprir a alta demanda, a agência criativa também propõe triplicar o número de colaboradores dedicados ao seu setor de criação.

Com executivos e colaboradores atualmente vivendo entre São Paulo, Rio de Janeiro, Los Angeles e Nova York,

a OUT OF OFFICE passa a contar com Robson Dalazen baseado em Lisboa, Portugal. A distribuição geográfica

de seus líderes e colaboradores reforça o compromisso da empresa em ser um hub multidisciplinar 100% remoto, que se desafia diariamente a estar em constante conexão com os movimentos do mundo,físico e virtual, para que as nuances da cultura possam inspirar sua curiosidade, criatividade e sensibilidade.

Mais do que valorizar a importância de proporcionar mais flexibilidade e autonomia, a OUT OF OFFICE também traz em seu nome uma reflexão sobre sua metodologia de trabalho, que, além de proporcionar bem-estar e qualidade de vida aos seus colaboradores, faz a provocação de que mentes criativas precisam estar em contato constante com a vida, com experiências, com o ócio e o novo. Além de simbolizar a quebra do status quo de modelos antigos e inflexíveis de trabalho, a escolha do nome ultrapassa o sentido literal e demonstra como o hub criativo se conecta ao entendimento e vivência da cultura e do comportamento humano.

“Nossa metodologia e diferencial de trabalho está muito relacionada com o entendimento das nuances da cultura e comportamento humano, e em um sentido mais amplo, OUT OF OFFICE também simboliza uma reinterpretação do ´pensar fora da caixa´ que, em nossa visão, demanda que estejamos em contato com o mundo externo, que haja troca constante entre indivíduos, experiências, contextos e vivências diferentes”, diz Beatriz Borges, sócia fundadora e diretora executiva do OUT OF OFFICE.

Com a integração, a OUT OF OFFICE se aproxima ainda mais de seu objetivo de entregar aos clientes estratégias

e campanhas, do início ao fim, que amplifiquem a relevância cultural de suas marcas, proporcionando uma

conexão autêntica com seu público-alvo.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post OUT OF OFFICE adquire Callaloo Studio e se torna uma agência de comunicação integrada appeared first on ADNEWS .