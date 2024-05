Adnews Mercado Livre destaca a essência do futebol latino-americano em nova campanha

Por que os latino-americanos são tão bons de bola? A ginga, o drible, a habilidade, o carisma e até mesmo o jeito de comemorar um gol são alguns dos ingredientes que formam os craques do futebol. A bola é o primeiro brinquedo de muitas crianças. E são as peculiaridades regionais que fazem do futebol latino um celeiro de novos ídolos. É com este contexto que o Mercado Livre , patrocinador latino das competições de clubes da CONMEBOL, está lançando a campanha ‘Feitos de América Latina’, que busca celebrar a paixão e o orgulho do futebol latino-americano.

O filme, criado pela GUT São Paulo, captura a essência do futebol, destacando como o esporte é parte intrínseca à cultura e à vida dos latino-americanos. Desde a bola rolando nas ruas ou em campos improvisados, o filme explora a singularidade e a criatividade dos jogadores e torcedores da região.

“A campanha apresenta uma abordagem única ao mostrar como o futebol une as pessoas, independentemente de onde elas estejam e dentro de suas realidades. Essa pluralidade é o que nos faz sermos feitos de América Latina. Queremos celebrar o futebol como parte integrante da nossa cultura e mostrar ao mundo o que nos torna únicos”, explica Iuri Maia, head de Branding do Mercado Livre.

Além do filme, a campanha vai contar ainda com uma estratégia para ampliar a conversa no ambiente digital, que inclui conteúdos em redes sociais da marca.

“Há uma magia no nosso futebol, que se materializa nos títulos que conquistamos e nos craques que surgem de geração a geração. É algo que brota da nossa cultura, da nossa visão de mundo. O conceito ‘Feitos da América Latina” tenta reproduzir esse sentimento. E, claro, ninguém melhor que o Mercado Livre, patrocinadora latina da CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sudamericana, para falar sobre isso com propriedade”, concluem Rafa de Miranda e Rapha Borges, diretores de Criação da GUT.

