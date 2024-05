Adnews G4 Educação lança campanha de conscientização sobre extinção do empreendedor

A nova campanha de marca do G4 Educação , instituição de educação focada em negócios, chama a atenção para o perigo de extinção do empreendedor brasileiro. Responsável pela criação do mote e de um vídeo, a Ogilvy partiu de um cenário em que a cada minuto, quatro empresas fecham no Brasil, onde houve aumento do fechamento no último ano, 2,1 milhão, 25% superior a 2022. A agência construiu o conceito de uma espécie em ameaça, cuja extinção pode ter consequências irreversíveis. A campanha conta com um vídeo em paródia a um famoso manifesto que defendia a Amazônia, desenvolvido em 2016 pela organização Conservação Internacional.

Confira o vídeo abaixo:

Buscando apoiadores, a instituição de educação focada em negócios incentivou a hashtag “EspécieEmExtinção” em suas redes sociais, e teve aderência de milhares de empresários e influenciadores.

“A missão do G4 Educação é fazer com que a espécie empreendedor sobreviva e evolua. Afinal, essa é a única opção para um país com futuro próspero”, acredita o presidente e co-fundador Tallis Gomes. “Somos nós, os empresários, que temos a coragem e a determinação de assumir riscos e enfrentar desafios, que movemos o Brasil. Somos nós, os grandes responsáveis por criar e manter as engrenagens da economia em movimento. Somos nós, os empreendedores, que mantemos o país de pé”, define o executivo.

A campanha levanta a importância desse profissional justamente no Dia do Trabalhador. “O dia que não existiria se não fosse o gerador de emprego”, lembra Gomes. Por isso, o 1º de maio é a data escolhida para o lançamento do vídeo manifesto.

“A ação posiciona o G4 Educação como o lugar de evolução do empresário brasileiro, a fim de garantir a sobrevivência daquele que gera postos de trabalho”, conta o presidente.

