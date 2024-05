Adnews Fim da disputa: TikTok e Universal Music entram em acordo e músicas banidas voltam à plataforma

O TikTok restaurará milhões de músicas na plataforma após resolver uma disputa com o Universal Music Group sobre royalties . Isso significa que os usuários poderão mais uma vez fazer vídeos com músicas de artistas como Billie Eilish e Ariana Grande.

Uma disputa sobre quanto o TikTok estava pagando fez com que as duas empresas trocassem acusações, e a Universal retirasse alguns dos cantores mais famosos do mundo. Mas a discórdia parece agora ter sido sanada. As empresas anunciaram uma remuneração melhorada para os artistas, embora não tenham revelado quanto dinheiro irá mudar de mãos.

A disputa girou em torno dos “direitos autorais divididos”, onde mesmo uma pequena contribuição de um compositor ligado à UMG podia levar ao cancelamento de toda a gravação. Isso não se limita apenas aos artistas da gravadora, mas pode afetar músicas de outras gravadoras, incluindo Sony e Warner, e até centenas de artistas independentes.

As empresas disseram que estavam trabalhando rapidamente para devolver as músicas da Universal ao TikTok, um processo que levará menos de duas semanas. Isso incluirá a restauração do áudio dos vídeos que foram silenciados anteriormente durante a disputa.

Taylor Swift, talvez a maior artista da gravadora, já havia concordado separadamente em devolver sua música ao TikTok, um acordo que ela poderia fazer, já que detém os direitos autorais de suas músicas.

Isso ocorre no momento em que a plataforma de mídia social enfrenta uma luta pela sua sobrevivência nos Estados Unidos, onde planeja contestar judicialmente uma lei que pode resultar em sua venda ou proibição no país.

Inteligência Artificial

Duas das maiores estrelas que retornaram à plataforma são Drake e The Weeknd, que se encontraram no meio de uma briga por causa da inteligência artificial em 2023. Uma música que usou a tecnologia para clonar suas vozes se tornou viral no TikTok, obtendo 15 milhões de visualizações antes de ser removida.

Na época, o Universal Music Group disse que violava a lei de direitos autorais. O acordo que verá o retorno dos dois atos também irá construir o que as empresas estão chamando de “proteções líderes do setor” em torno da IA ​​no TikTok.

O TikTok e a Universal disseram em comunicado que trabalhariam juntas para “proteger a arte humana” diante da tecnologia. TikTok também assumiu compromissos sobre o treinamento de IA em música sem consentimento.

*Com informações da BBC

