Citroën firma parceria com Ampara Animal para acolher pets em suas concessionárias

Quem tem pet não tem dúvida que eles fazem parte da família, e a Citroën sabe disso. A marca então resolveu ir além e firmou uma parceria com a ONG Ampara Animal para que as concessionárias da marca sejam uma extensão da causa.

Além disso as lojas serão preparadas para receber os animais de estimação, com todo o conforto e segurança que eles precisam. A Citroën e a Ampara desenvolveram, juntas, um manual e um treinamento que incluem placas informativas, kit de boas-vindas, itens de higiene para cães e gatos e cartilhas de conscientização sobre adoção.

A parceria também inclui o uso do Citroën Jumpy, para que ele seja utilizado tanto em eventos de adoção quanto em projetos de arrecadação de alimentos e outras ações coordenadas pela Ampara. Para conferir ainda mais personalidade à ação, o veículo foi batizado carinhosamente de “Jumpet”, uma união do seu nome com a palavra em inglês que significa animal de estimação.

A Ampara Animal iniciou suas atividades em 2010 com ações focadas em educação, controle populacional e adoção de cães e gatos. Entre os propósitos da ONG estão o combate às mais variadas formas de violência contra a fauna, atuação nos direitos animais e elaboração de políticas públicas mais eficientes.

Graças a uma parceria exclusiva, a Ampara irá disponibilizar uma lista de ONGs parceiras para que os concessionários alinhem feiras de adoção locais e promovam eventos em suas unidades. As ações entre e a Citroën e a Ampara poderão ser acompanhadas pelas redes sociais.

A Citroën e o universo pet

Como é costume fazer antes de cada lançamento ou projeto, a Citroën analisou o cenário atual de seus consumidores e levantou que o Brasil já tem mais cães e gatos do que crianças em seus lares. Segundo uma pesquisa realizada em 2023 pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o Brasil é o terceiro colocado no ranking global de faturamento no segmento pet, com uma participação de 4,95%, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China.

A Citroën leva muito em conta o conforto e segurança de cães e gatos no desenvolvimento de seus produtos. Além de, por exemplo, o Novo Aircross ser o único SUV do segmento capaz de levar até sete pessoas e ter o maior porta-malas entre seus rivais diretos, com 493 litros, ele possui uma ampla gama de acessórios originais Mopar, incluindo capa protetora de banco e cinto de segurança especialmente desenvolvido para o transporte seguro de animais.

Os acessórios são aplicáveis a toda a linha de veículos de passeio da Citroën. Ou seja, o pet estará confortável e seguro, seja no Novo C3, no Novo C4 Cactus e no Novo SUV Aircross.

