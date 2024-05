Adnews Apple inaugura loja de demonstração na Estação Central de Nova Iorque

A Apple inaugurou suas primeiras lojas de varejo em 2001, dando início a uma expansão global que resultou na abertura de centenas de estabelecimentos em todo o mundo. Muitas desses locais se destacam por serem sofisticados, com uma arquitetura única e localizações peculiares.

Contudo, a marca inovou de todas as formas, lançando um ambiente com produtos totalmente diferente e que quebra paradigmas utilizados até então pelas grandes marcas mundiais da computação e eletrônicos.

Nos Estados Unidos, a “loja da maçã” decidiu instalar um ponto de demonstração de smartphones no coração da Estação Central, local por onde passam 125 mil pessoas por dia. Ele fica em uma das plataformas, completamente aberto, sem vitrines, paredes ou qualquer característica que remeta ao padrão convencional de um ambiente de vendas.

Essa localização estratégica facilita o acesso dos usuários do trem, que podem explorar os produtos nos intervalos entre embarques. Além disso, o novo ambiente da Apple está posicionado em um tipo de mezanino, onde oferece acesso gratuito à internet Wi-Fi.

“Os consumidores estão acostumados a comprar pela internet e muitas vezes não conhecem e sentem o produto antes da compra. A nova proposta da marca é convidar os consumidores a experimentarem os produtos, a conhecê-los de perto, tocá-los, sentir sua qualidade. Ali não há opção de compra, e para realizá-la é necessário acessar os canais de vendas virtuais”, compartilha Miriã Plens, CMO do Grupo IRRAH, que recentemente visitou a loja da Apple na Estação Central de Nova Iorque.

Segundo João Ricardo, CEO da All Hands Educação, parceira do grupo IRRAH, manter uma loja aberta no coração de Nova Iorque destaca um dos valores fundamentais da Apple: acessibilidade. Enquanto alguns concorrentes aguardam a chegada dos consumidores, a marca opta por ir ao encontro de seus clientes, posicionando-se onde eles estão de forma mais conveniente.

“Estar mais próximo do público é uma abordagem inclusiva: a loja recebe visitantes de todas as categorias sociais, sem distinção de acesso”, acrescenta.

A marca entendeu o recado do mercado que avisa: “estamos dispostos a pagar mais por experiências positivas”. Os números confirmam isso: uma pesquisa realizada pela 121 Labs mostra que 75% dos consumidores estão dispostos a pagar até 10% a mais por uma experiência do cliente positiva. O levantamento trouxe ainda que 51,2% dos consumidores não se importariam em pagar mais caro por um produto, desde que tivessem uma experiência de compra melhor com a marca.

“Muitas vezes, subestima-se a exigência do público em relação à experiência de compra. Na verdade, eles têm expectativas tão altas quanto os consumidores de classe A. A Apple compreende essa dinâmica e utiliza elementos sensoriais de forma sutil para encantar todos os clientes, independentemente da classe social, criando verdadeiros fãs da marca”, ressalta Miriã.

Elasticidade também é adjetivo aplicável à loja da maçã. A marca inseriu uma pausa luxuosa no meio do cotidiano das pessoas, uma experiência tão significativa quanto a de quem visita uma das 487 lojas espalhadas pelo mundo ou adentra na sua mais famosa loja instalada na 5ª Avenida.

Fundada por Steve Jobs em abril de 1976, a movimentação da Apple continua a se mover sob a influência de seu mestre. Jobs, conhecido por suas frases emblemáticas, “Se você fez algo que acredita ser muito bom, debruce seu tempo sobre ele e faça algo ainda mais esplêndido. Para o futuro, basta só descobrir qual é a próxima maravilha”, deixou um legado que ressoa como filosofia e mantra em cada aspecto da marca.

