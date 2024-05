Adnews Vendas digitais devem alcançar novo recorde com Dia das Mães

Segundo um levantamento de 2023 feito pela Nuvem Shop , plataforma para criação de lojas online líder na América Latina, os lojistas movimentaram 189,5 milhões em vendas digitais no período relacionado ao Dia das Mães, com um tíquete médio nacional de R$ 249,60.

A empresa ainda mostrou que as PMEs online utilizaram campanhas específicas para alcançar novos clientes e, consequentemente, aumentar o faturamento. Já dados da Rakuten Advertising revelaram que a data registrou um tíquete médio de 25% nas vendas online no ano passado em relação a 2022.

Números como esses nos mostram a intenção de compra dos consumidores, e a disponibilidade e tempo usados para pesquisa via internet. Dado o apelo emocional que a data traz, as marcas têm em mãos uma valiosa oportunidade de se conectarem com seu público-alvo através de campanhas integradas nos diferentes canais de vendas disponíveis.

Isso é o que o estudo realizado pela Digital Turbine em parceria com a Adsmovil, adtech líder em inovação de soluções de publicidade digital, mostra ao revelar que 65% dos consumidores declararam ter comprado presentes para o Dia das Mães no passado e estão considerando fazê-lo novamente este ano, sendo que a maioria (69%) pretende fazer isso por meio de aplicativos móveis.

“Os anúncios em smartphones ainda são os que mais geram lembrança, com 58%, seguido pelo PC/portátil com 40% e a televisão em terceiro com 34%. Além disso, os motores de busca e os anúncios em dispositivos móveis são as principais ferramentas para descoberta de produtos, figurando com 42% e 32% respectivamente. Isso também se reflete no ambiente onde as pessoas realizam a maioria de suas compras, tornando essencial a maneira como as marcas se apresentam nesses meios”, comenta Leila Guimarães, managing director da Adsmovil no Brasil.

Os dados revelam ainda que 73% dos consumidores afirmam que vão comprar um presente para o Dia das Mães por meio de uma publicidade em dispositivos móveis se o produto os atrair. Em relação ao tipo de presente, três segmentos se destacam: vestuário (60%), chocolate (58%) e linha de cosméticos (54%).

Por fim, a pesquisa mostra que 52% dos consumidores escolhem fazer as compras online com opção de entrega em casa e 48% ainda vão até a loja buscar o presente ideal.

Com este panorama mapeado, torna-se mais evidente as preferências do público durante a data, revelando um cenário repleto de oportunidades para o comércio. Essas tendências de mercado têm o potencial de impactar significativamente nas vendas.

“Através da pesquisa percebemos que os consumidores estão cada vez mais atraídos pela facilidade de busca personalizada que as plataformas oferecem. As interações estão mais dinâmicas, gerando mais lembranças, e facilitando as compras e a escolha dos clientes. Acreditamos que o Dia das Mães trará grandes retornos para aqueles que souberem passar a mensagem de forma qualificada”, enfatiza Leila.

Dia das Mães impulsiona vendas online

Considerada uma das melhores datas do calendário comercial, o Dia das Mães é responsável por impulsionar as vendas do e-commerce. A celebração acontece no dia 12 de maio, mas os preparativos do setor já começaram com a aquisição de estoque e a realização de estratégias para atender o aumento da demanda de consumidores.

De acordo com levantamento interno da Yampi , plataforma de e-commerce para pequenos e médios negócios, o segmento mais impactado pela data será o de lojas com estoque. A expectativa é de um crescimento de 6% a 9% no Volume Bruto de Mercadorias (GMV) vendidas durante a semana que antecede o Dia das Mães, em comparação com a última semana de abril. Em 2023, foi observada a alta de 8,8% nesse mesmo período.

A coordenadora de Marketing na Yampi, Nathalia Bettoni, avalia que a data é uma oportunidade para os lojistas apostarem na produção de conteúdo, aumentarem a divulgação da loja para alcançar novas pessoas e fazer promoções para vender mais.

“É uma boa oportunidade para testar campanhas, cupons de desconto e funcionalidades que aumentam a taxa de conversão, como o Order Bump e Upsell”, sugere.

As expectativas positivas para as vendas se justificam não só pela tradição da data, como também pelo comportamento dos consumidores brasileiros. O relatório da IQVIA revelou que o comércio eletrônico atingiu R$ 186 bilhões em receitas no Brasil em 2023. O dado mostra que comprar online é um hábito que veio para ficar.

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o setor deve alcançar uma receita de R$ 205,11 bilhões ao longo de 2024, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

E-commerce deve ter estrutura para atender aumento da demanda

Os setores de vestuário, acessórios, cosméticos e eletrônicos costumam ser, nesta ordem, os mais procurados pelos consumidores que irão presentear no Dia das Mães. Para atender o aumento da demanda, Nathalia Bettoni ressalta a importância de uma plataforma que ofereça os recursos necessários para as vendas online.

“Como é esperado um volume maior de acessos em datas comemorativas, a loja precisa estar hospedada numa plataforma estável e segura, que conta com as principais certificações de segurança disponíveis”, alerta. Ela destaca que ter um site estável, que carrega rapidamente e transmite segurança são aspectos que contribuem para a melhor experiência do consumidor.

Responsável pelos empreendimentos Biramar Baby e Baby Enxoval, Thayane Ramalho confirma que o Dia das Mães é um dos momentos mais importantes em termos de vendas para as lojas virtuais.

“Muitos consumidores buscam presentes especiais e significativos para homenagear as mães em suas vidas, por isso, aproveitamos e investimos em promoções especiais, lançamentos exclusivos e oferecemos uma experiência de compra personalizada”, relata a empresária.

Thayane ainda afirma que para este ano a projeção é de um aumento de 30% nas vendas das duas marcas, somando os canais online e lojas físicas. Em comparação a 2023, a expectativa é de aquecimento nos negócios, com lançamento de produtos exclusivos e multifuncionais, além de mais campanhas de desconto estratégicas para atrair e fidelizar consumidores.

Ações estratégicas ajudam no faturamento

Nathalia recomenda que as marcas apostem em ações estratégicas para aumentar o faturamento no Dia das Mães. Ela exemplifica que a criação de conteúdos específicos para as redes sociais contribui para reforçar a divulgação de promoções. Para isso, é válido investir em diversos formatos para o feed, os stories e reels, o que ajuda a criar conexão e interação com a audiência.

Ela relembra, ainda, que a mídia paga tem o seu valor e pode apresentar campanhas temáticas e segmentadas. Enviar e-mails para os consumidores que já compraram anteriormente na loja e mencionar eventuais promoções em virtude da data comemorativa são formas de resgatar compradores e aumentar a taxa de conversão.

Além disso, ela ressalta ser necessário organizar os produtos por faixas de preço, categorias e banners promocionais, já que o principal interesse dos consumidores no Dia das Mães é presentear. As funcionalidades do e-commerce que aumentam a conversão não devem ser deixadas de lado, sendo importante oferecer vantagens ao consumidor no momento da compra, o que ajuda a aumentar o faturamento e o ticket médio.

“Como os clientes estão mais propensos a comprar, oferecer a oportunidade de adicionar outro produto ao seu pedido principal por um preço com desconto ou, até mesmo, um produto superior com maior custo-benefício, são estratégias de vendas que devem ser utilizadas especialmente neste período” reitera Bettoni.

Para aquecer as vendas no Dia das Mães, a empresária Thayane Ramalho planejou uma série de ações estratégicas. Segundo ela, serão incluídos lançamentos de produtos temáticos, como conjuntos de presentes exclusivos para mães e bebês, campanhas de marketing digital focadas nas necessidades e nos desejos das mães, como conforto e praticidade, e ofertas especiais.

Ela conta que também estão sendo exploradas “parcerias com influenciadores e celebridades com o intuito de ampliar ainda mais o alcance da mensagem e aumentar o envolvimento dos clientes”.

Riscos que devem ser evitados

A coordenadora de Marketing da Yampi alerta sobre os riscos que os empresários devem evitar. “Não planejar o estoque com antecedência é uma falha que pode prejudicar diretamente as vendas. Sem esse cuidado prévio, as chances de não conseguir atender à demanda e gerar frustração tanto para o consumidor, quanto para o lojista são maiores.”

Não cuidar da logística também é um descuido.

“Por se tratar de uma data comemorativa, os presentes precisam ser entregues antes do Dia das Mães”, pondera Bettoni.

Por isso, ela enfatiza ser fundamental ter um controle da logística e da entrega para conseguir despachar os pedidos com antecedência, já que as pessoas vão comprar os presentes nos dias anteriores à data e querem que as mercadorias cheguem a tempo.

Divulgar promoções em cima da hora é outro exemplo de ação que deve ser evitada.

“A promoção perde parte da sua função, caso seja divulgada tardiamente, afinal, mal contará com tempo para que seus potenciais clientes possam utilizá-la para fazer suas compras de Dia das Mães”, adverte.

*Foto de capa: Gray StudioPro/Freepik

