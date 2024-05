Adnews Sorveteria Granado chega em São Paulo com sabores perfumados

A Sorveteria Granado , que fez sucesso no verão do Rio de Janeiro, chega na cidade de São Paulo. Os sorvetes, inspirados nas fragrâncias da Granado, estarão disponíveis nas lojas Granado da Oscar Freire e a Granado Shops Jardins, localizadas zona oeste da Terra da Garoa, a partir do dia 8 de maio.

O cardápio conta com oito sabores, disponíveis em versões de sorvete e sorbet (sobremesa à base de água). Entre eles estão:

Bossa : sorbet com leite de coco e pedaços de cocada de maracujá, equilibrando o doce com o ácido.

: sorbet com leite de coco e pedaços de cocada de maracujá, equilibrando o doce com o ácido. Baunilha : sorvete à base de fava de baunilha com farofa de noz moscada, proporcionando um toque salgado.

: sorvete à base de fava de baunilha com farofa de noz moscada, proporcionando um toque salgado. Chá Preto e Bergamota : sorvete que combina chá preto, leite e tangerina.

: sorvete que combina chá preto, leite e tangerina. Limão Tahiti e Neróli : sorvete com polpa e raspas de limão Tahiti, limão siciliano e laranja.

: sorvete com polpa e raspas de limão Tahiti, limão siciliano e laranja. Figo : sorvete feito à partir da mistura de leite com geleia de figo.

: sorvete feito à partir da mistura de leite com geleia de figo. Rosa Damascena : sorbet vegano de geleia de morango com água de rosas.

: sorbet vegano de geleia de morango com água de rosas. Époque Tropical : sorbet vegano de caju com toques de cardamomo.

: sorbet vegano de caju com toques de cardamomo. Couro : sorvete com cacau 100% e geleia de frutas vermelhas, combinando chocolate intenso e acidez de amora e morango.

: sorvete com cacau 100% e geleia de frutas vermelhas, combinando chocolate intenso e acidez de amora e morango. Esplendor : sorvete com fava de baunilha e calda de caramelo salgado.

: sorvete com fava de baunilha e calda de caramelo salgado. Fervo Intenso : sorvete de chocolate com cacau 100%, cachaça e cointreau (licor).

A produção artesanal, realizada pela marca Sorvetiño, utiliza polpa de frutas sem conservantes, corantes e aromas artificiais. Essas sobremesas serão vendidas em casquinha, por R$ 25, copo, por R$ 18, e pote de 350g, no valor de R$ 45. Além disso, nas lojas será possível adquirir itens da linha de acessórios, como jogo americano, pins, bolsa térmica, bolsa de lona e livro de receitas.

No Rio de Janeiro, a Sorveteria Granado superou as expectativas de vendas, com mais de 600 unidades vendidas apenas no fim de semana de abertura da loja em Ipanema.

A iniciativa busca proporcionar uma experiência sensorial aos consumidores, permitindo que descubram os ingredientes presentes nas colônias por meio do paladar.

Endereços

Granado Oscar Freire: Rua Oscar Freire, 1141, Cerqueira César.

Granado Shops Jardins: Rua Haddock Lobo, 1626

*Com informações da EXAME / Foto de capa: Divulgação/Granado

