Adnews Influency.me revela que 75% dos consumidores já compraram produtos de beleza divulgados por influenciadores

Pesquisa realizada entre janeiro e fevereiro deste ano pela Influency.me , empresa especializada em marketing de influência, ouviu mais de 150 pessoas e destaca importância de influenciadores no segmento de beleza. Dos respondentes, 75% já adquiriram um produto de beleza após assistirem a uma publicidade feita por influenciador.

Influenciadores de beleza são aqueles que, no nicho de cuidados pessoais, apresentam cuidados com a pele, com o corpo, cabelos, unhas e afins. No total, o País tem 744 mil influenciadores.

“O segmento de beleza e skin care é um dos mais robustos dentro da influência digital, com uma grande oferta de criadores de conteúdo para todos os estilos e gostos. Considerando somente os influenciadores especializados no tema, são mais de 50 mil na plataforma Influency.me. Se considerarmos influenciadores que falam de outros assuntos e, também, beleza, o número é ainda maior”, explica Rodrigo Azevedo, CEO da Influency.me.

Formatos de publicidade

A maior parte dos respondentes (60%) afirma preferir conteúdos mostrando a rotina de cuidados pessoais com sua opinião sobre os produtos. Dentro desse público, formatos como “maquia e fala” e “arrume-se comigo” são os favoritos pelo público.

“Ao seguir um influenciador com quem você se identifica, sua opinião sobre um novo produto pode ser o diferencial entre comprá-lo ou a procurar outro produto”, destaca Azevedo.

Na sequência de publis preferidas pela audiência estão aquelas disfarçadas (não parecem publi), com 12% dos votos. Nesse formato, apesar de existir uma hashtag informando que o conteúdo é patrocinado, não fica claro que se trata de uma promoção de produto. Geralmente, o influenciador insere o cosmético em seu dia a dia e o utiliza com naturalidade.

Onde procurar informação?

Na hora de buscar informações sobre um produto de beleza, a maior parte dos respondentes (39%) afirma pesquisar nas redes sociais e site oficial da marca. As buscas por vídeos no YouTube e TikTok correspondem a 25% das pesquisas sobre o produto, e geralmente foram produzidos por influenciadores de beleza.

“As redes sociais são fonte de informação sobre produtos de beleza de variadas formas. Influenciadores de beleza podem atuar no Instagram, YouTube, Tiktok etc. e existe público para todas as redes. Cada tipo de conteúdo é adequado para um momento de interesse do consumidor e as plataformas se complementam”, explica o CEO da Influency.me

Você segue marcas?

O que leva você a seguir uma marca nas redes sociais? Para a maior parte dos respondentes (42%), o principal motivo é se a marca trouxer dicas e tutoriais sobre como usar os produtos. Em segundo lugar (25%), a principal razão é se a marca tiver um posicionamento com o qual se identifique.

Em terceiro lugar na preferência do público (21%) estão informações sobre descontos e promoções.

“As estratégias nesse nicho costumam ser somadas, o que incluem ativações em mais de uma rede social, com influenciadores que conversem com diversos públicos e mais de um tipo de campanha. O influenciador pode apresentar o produto em um primeiro momento, inseri-lo em sua rotina de cuidados pessoais e, depois, oferecer desconto para quem utilizar seu cupom”, exemplifica Rodrigo Azevedo.

Em busca de soluções

Para a maior parte dos respondentes (40%), a principal razão que os leva a acompanharem publicidades até o fim são lançamentos que, ao mesmo tempo resolvem problemas, explicam como o produto funciona de forma simplificada e ensinam a utilizá-lo. De forma complementar, tutoriais e produtos que ensinem a aplicar os produtos também são muito bem recebidos pelo público.

“O universo da influência digital é amplo e, no segmento de beleza, esse cenário é ainda mais diversificado. Influenciadores que dialogam com seu público transmitem credibilidade, pois a audiência se sente inserida em seu dia a dia. Ou seja, se o influenciador utiliza determinado produto e sua pele se mantém visivelmente saudável, é sinal de que posso comprá-lo, também”, conclui o CEO.

