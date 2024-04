Adnews Fanta Pac-Man promove ativação no Shopping Eldorado e cria loja conceito com OXXO

Lançada no mês passado, a edição limitada de Fanta Pac-Man está sendo promovida no Shopping Eldorado, em São Paulo, com um espaço da marca e áreas instagramáveis. Para entrar no mundo do nostálgico jogo, os consumidores terão acesso a uma versão especial do game por meio de QR code nas latinhas personalizadas e poderão participar de promoções e sorteios.

“A Coca-Cola FEMSA Brasil, com seu vasto portfólio, busca criar experiências que permitam aproximar as marcas de seus consumidores e reforçar a presença dos produtos nos mais variados momentos de suas vidas. Fanta está relacionada a ocasiões divertidas, e as ativações para promover a edição Pac-Man seguem esse conceito”, explica Hugo Neves de Medeiros, diretor de Canais da Coca-Cola FEMSA Brasil, uma das maiores fabricantes, em volume de vendas, do Sistema Coca-Cola no mundo.

O estande da Fanta Pac-Man ficará no último andar do Shopping Eldorado, em frente ao cinema. No local, o público que tiver comprado um dos produtos da edição limitada nas lojas participantes poderá apresentar seu cupom fiscal e concorrer a brindes, ingressos, além de participar de sorteios de prêmios semanais e de um superprêmio, que levará o vencedor e mais dois amigos ao camarote Fanta no Allianz Parque para um show internacional. Para consultar as regras da promoção, acesse Fanta Pac-Man Eldorado .

Fanta transforma OXXO em máquina de videogame

O OXXO , rede de varejo de proximidade, transforma a fachada da sua loja na Av. Papa João XXIII, 170, em Guarulhos, em uma grande máquina de videogame para o lançamento da Fanta Pac-Man. A ação traz a atmosfera do jogo Pac-Man, que também está estampando as embalagens do refrigerante, para a fachada e ambientação interna da loja.

A decoração externa com placas de led neon nas cores amarelo e azul, que causarão um impactante efeito visual, principalmente no período da noite, foi inaugurada no dia 24 de abril. A entrada da loja tem dois joysticks gigantes e a parte externa disponibilizará também um espaço instagramável para proporcionar registros nas redes sociais dos clientes e visitantes.

“Trouxemos o conceito de loja emblemática do México, país de origem da OXXO, para fortalecer a referência em inovação no ponto de venda, uma vez que é ali onde tudo acontece e que as relações com os nossos consumidores se concretizam. Somos incansáveis em buscar algo inédito e reforçar nossa proposta de valor para nossos clientes. Por isso, estamos muito felizes em inaugurar esse projeto junto à parceria de Fanta Pac-Man para levar essa experiência a outro patamar e nossos recentes projetos têm trazido excelentes resultados de venda e fluxo em loja”, comenta Camila Assis, head de Marketing e Comunicação Externa do Grupo Nós.

Serviço

Loja Emblemática – OXXO e Fanta Pac-Man

Data: até junho de 2024

Local: OXXO Floresta Bosque Maia | Av. Papa João XXIII, 170, Cidade Maia, – Guarulhos ( SP)

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Fanta Pac-Man promove ativação no Shopping Eldorado e cria loja conceito com OXXO appeared first on ADNEWS .