Adnews Adobe lança app com IA generativa e reúne influenciadores em nova campanha

A Adobe estreou uma campanha digital com influenciadores brasileiros para marcar o lançamento do aplicativo para celular Adobe Express, que trará a inteligência artificial generativa integrada na solução. A ação foi criada pela agência Sioux digital 1:1.

O gerente de Marketing da Adobe, Vitor Gomes, explica que o objetivo da campanha é amplificar o conhecimento sobre a ferramenta para quem precisa criar conteúdo de forma rápida e criativa, como educadores, profissionais liberais, criadores de conteúdo digital, jornalistas, pequenos empresários e muitos outros.

“Além da campanha de marketing de influência, com mídia paga para impulsionar as postagens dos influenciadores, tivemos um evento de lançamento para reforçar nossa nova estratégia de marca que visa a maior aproximação com o público brasileiro”, disse o executivo.

O time de influenciadores têm públicos-alvo diferentes, mas todos vão compartilhar conteúdo educativo de forma descontraída para incentivar os seguidores a conhecerem uma nova maneira de criar e se comunicar.

Os influenciadores digitais contratados para a campanha são Ana Carvalho (@anacarvalhorp), a personagem Adênia Chloe (@affthefype), Bruno & Hellen Moretti (@midtrack.co), Ana Melo (@itsanamelo), Lua Branding e MKT (@digi.girls), Saquinho de Lixo (@saquinhodelixo), Marcela Lúzzio (@marcelaluzzio) e Lucca Najar (@luccanajar).

“O Adobe Express é um app plural e democrático, e essas foram as premissas que trabalhamos na hora de construir a estratégia para esse lançamento e seleção dos influenciadores. Ele é multifacetado, útil para qualquer pessoa, de qualquer segmento de negócio e fácil de usar, por isso esse casting passa desde o segmento de empreendedorismo, social media e até humor. A proposta da campanha é não apenas alavancar o uso do app, mas garantir que a criação de conteúdo seja sempre uma experiência divertida e estimulante para os usuários na rede”, diz Cristina Ruiz, diretora de Operações e Atendimento da Sioux.

Os conteúdos da campanha podem ser vistos nos perfis dos influenciadores e também no Instagram da Adobe (@adobebra).

Principais funcionalidades do Adobe Express

A nova versão traz ainda novos recursos de edição que tornam ainda mais rápido e fácil o processo de criação de conteúdo como posts para redes sociais, vídeos curtos, apresentações e muitos outros. O aplicativo Adobe Express está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS no link oficial .

“O Adobe Express traz a magia da IA generativa Firefly diretamente para as experiências de criação de conteúdo web e móvel. Estamos empolgados em ver um número recorde de clientes recorrendo ao Adobe Express versão beta para dar vida às suas ideias e negócios através de conteúdo digital para publicação nas redes sociais TikTok, Instagram, X, Facebook e outras”, disse Govind Balakrishnan, vice-presidente sênior da Adobe Express e Serviços de Mídia Digital da Adobe.

Adobe Express traz o poder e a precisão das capacidades líderes do setor da Adobe em fotos, design, vídeo e IA generativa em um editor de conteúdo tudo-em-um, dando a todos a habilidade de produzir conteúdo da mais alta qualidade na web e em dispositivos móveis. Dessa forma, pequenos empreendedores podem editar vídeos e agendar conteúdo para seus canais TikTok e Instagram diretamente do aplicativo, alunos podem se destacar em seus projetos escolares com conteúdos originais e criativos, assim como os professores podem desenvolver apresentações imersivas para aumentar o envolvimento dos alunos.

Os profissionais criativos também podem facilmente trazer ativos do Adobe Illustrator e Adobe Photoshop para o Adobe Express e rapidamente criar conteúdos de marca para seus clientes.

Entre as novas funcionalidades, a Adobe destaca o Firefly Preenchimento Generativo, que permite a adição ou remoção de imagens por meio de comandos de texto, sem distorções. Outros recursos de IA, como animação a partir de áudio e legendagem de vídeos, automatizam processos complexos em ações de apenas um clique.

Vídeo : é possível combinar modelos disponíveis em clipes de vídeo, imagens e música, além de adicionar animações e gerar legendas em tempo real, altamente precisas, editáveis e personalizáveis em mais de 100 idiomas para qualquer vídeo – instantaneamente. A linha do tempo de vídeo, o controle de tempo de camadas e os recursos para vídeo em 4K tornam simples a criação de vídeos para redes sociais;

: é possível combinar modelos disponíveis em clipes de vídeo, imagens e música, além de adicionar animações e gerar legendas em tempo real, altamente precisas, editáveis e personalizáveis em mais de 100 idiomas para qualquer vídeo – instantaneamente. A linha do tempo de vídeo, o controle de tempo de camadas e os recursos para vídeo em 4K tornam simples a criação de vídeos para redes sociais; Texto para imagem: é possível gerar instantaneamente uma imagem por meio da IA generativa, para inserir em um vídeo ou conteúdo estático;

é possível gerar instantaneamente uma imagem por meio da IA generativa, para inserir em um vídeo ou conteúdo estático; Preenchimento generativo : permite inserir, remover ou substituir pessoas e objetos com apenas um comando, tornando rápido e fácil alcançar edições anteriormente consideradas inatingíveis pelo celular;

: permite inserir, remover ou substituir pessoas e objetos com apenas um comando, tornando rápido e fácil alcançar edições anteriormente consideradas inatingíveis pelo celular; Efeitos de texto: possibilita a criação de mensagens atrativas com estilos de texto distintos usando IA generativa;

possibilita a criação de mensagens atrativas com estilos de texto distintos usando IA generativa; Modelos de texto : permite a criação de modelos exclusivos e totalmente editáveis com um simples prompt para várias saídas, como postagens em redes sociais, panfletos, cartazes e muito mais. Há também recursos da coleção da Adobe, incluindo as melhores fontes, fotos do Adobe Stock, imagens geradas ou imagens próprias do usuário;

: permite a criação de modelos exclusivos e totalmente editáveis com um simples prompt para várias saídas, como postagens em redes sociais, panfletos, cartazes e muito mais. Há também recursos da coleção da Adobe, incluindo as melhores fontes, fotos do Adobe Stock, imagens geradas ou imagens próprias do usuário; Modelos : estão disponíveis milhares de modelos de vídeo e layouts, mais de 28.000 fontes da Adobe e centenas de milhares de vídeos do Adobe Stock, faixas de música e ativos de design.

: estão disponíveis milhares de modelos de vídeo e layouts, mais de 28.000 fontes da Adobe e centenas de milhares de vídeos do Adobe Stock, faixas de música e ativos de design. Agendamento de conteúdo : direto do aplicativo é possível planejar, visualizar, agendar e publicar em apenas alguns cliques posts para redes sociais.

: direto do aplicativo é possível planejar, visualizar, agendar e publicar em apenas alguns cliques posts para redes sociais. Ações rápidas : possibilita a edição com um clique para tarefas de foto e vídeo como remover fundo, redimensionar, converter em GIF e gerar código QR.

Parcerias

No início deste ano, a Adobe anunciou uma integração inédita com o Assistente Criativo do TikTok, que torna a criação, a otimização e a ideação de vídeos marcantes no TikTok mais rápidas e fáceis do que nunca, tudo dentro do Adobe Express.

A Adobe também recentemente introduziu o Express GPT como parte da crescente coleção de GPTs personalizados disponíveis para assinantes do ChatGPT Plus. Uma nova parceria com Kajabi, a principal plataforma de comércio de criadores, está ajudando os criadores do Kajabi a gerar e editar conteúdo marcante sem interromper seus fluxos de trabalho criativos.

Os assinantes da Creative Cloud podem acessar e editar facilmente designs do Photoshop e do Illustrator diretamente no Adobe Express ou adicionar arquivos vinculados que são sincronizados no Adobe Express, enquanto edita nas soluções da Creative Cloud. Os assinantes têm acesso total a todos os recursos premium do Adobe Express na Web para desktop e dispositivos móveis.

