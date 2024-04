Adnews OLX revela percepções dos brasileiros sobre sustentabilidade e consciência ambiental

A maioria dos brasileiros se consideram informados sobre Sustentabilidade. Porém, 72% disseram não conhecer sobre ESG. É o que mostra pesquisa realizada pela OLX , uma das maiores plataformas de compra e venda online de itens usados e seminovos no Brasil, e que visa avaliar a importância da Sustentabilidade nos dias atuais, além de identificar e compreender as percepções dos consumidores.

“A pesquisa traz um recorte curioso, pois os indicadores mostram que a população tem noção do que é sustentabilidade, mas desconhece ESG (72%). Nem os mais jovens, pertencentes à geração Z, demonstraram grande conhecimento, com somente 33% afirmando conhecer o termo”, analisa Regina Botter, diretora geral da OLX.

Em relação aos que conhecem ESG, 93% dizem considerar importante o papel das grandes empresas nas práticas sustentáveis.



Mas afinal, o que é a Economia Circular?

“A Economia Circular é um modelo econômico projetado para minimizar o desperdício e aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. Ao contrário do modelo tradicional de economia linear, que envolve a extração de recursos, produção, uso e descarte, a circular propõe um ciclo contínuo de reutilização, reparo, recuperação e reciclagem de produtos e materiais”, explica Botter.

Um dos exemplos práticos mais conhecidos é a compra e venda de produtos usados, atividade na qual se baseia o negócio da OLX, focado em anúncios digitais. Essa prática garante um maior tempo de uso de um determinado produto, diminuindo a produção de lixo e a produção de novos itens. A maioria já ouviu falar do tema, mas não conhece de fato a ideia. Cerca de 26% não sabe do que se trata essa prática.

Em relação à relevância da economia circular, 96% dos entrevistados a consideram importante. As gerações que mais conhecem o conceito da economia circular são a X (98%), Y (96%) e Baby Boomers (96%). Quanto às regiões do país, Norte (100%), Nordeste (96%), Centro-Oeste (94%), Sudeste (95%) e Sul (95%), mostram que a economia circular é vista como fundamental pela população.



E sobre o Frete Neutro?

A parcela que se diz familiarizada com Frete Neutro representa somente 20% dos entrevistados, destaque para geração Z, com 24% afirmando conhecer o tema. Quase metade disseram nunca terem ouvido falar sobre este tipo de entrega. A geração Y é a que mais desconhece, com 55%.

Quando questionados se pagariam por um possível Frete Neutro, 47% demonstraram-se abertos. Outros 32% relataram nunca ter cogitado a situação e 21% disseram que não pagariam. Regionalmente, a ideia de pagamento pelo serviço foi bem aceita principalmente na Região Norte (51%) e no Centro Oeste (53%).

Dos 72% que disseram não saber o que é ESG, 34% afirmam nunca terem ouvido falar de Economia Circular, enquanto outros 61% também não conheciam o conceito de Frete Neutro. No cenário oposto, dos 28% que já sabiam o que era ESG, 59% se mostraram familiarizados com a Economia Circular e 41% com Frete Neutro.

Consumo Consciente

A maioria enfatizou a importância do consumo consciente com a reutilização de produtos (28%), diminuição do lixo (15%), descarte regular (6%) e reaproveitamento (3%). Os que disseram que não se preocupam com o tema, totalizaram 21%. A geração X e os Baby Boomers apresentaram as maiores porcentagens negativas à questão, chegando a 17% em ambos os casos.

No total, 61% pagariam a mais por um produto sustentável, enquanto apenas 15% responderam negativamente. Destes, cerca de 34% pagariam até 10% a mais, enquanto 27% aceitariam pagar até 20% a mais. Apenas 8% disseram que pagariam 50% ou mais do valor do produto. Mais de 80% disseram ser importante considerar o meio ambiente na hora de consumir. No agregado, apenas 2% disseram não considerar essa pauta importante na decisão de compra.

Além disso, 57% responderam que já procuraram por produtos sustentáveis em suas compras. Cerca de 62% dos Boomers já fizeram essa procura ativa e apenas 49% da geração Y dizem fazer.

Marcas ambientalmente conscientes são preferidas

O estudo revelou que 84% preferem comprar de uma marca que seja mais responsável ambientalmente, enquanto 75% consideram a OLX como uma marca sustentável. Quase metade relata que já deixou de efetuar uma compra em uma marca que não considera ambientalmente responsável, sendo que apenas 20% disseram que não levam isso em consideração. A geração Z é a que mais pratica essa ação, com 52%.

Uma parte considerável (47%) acredita que comprar de grandes marcas fere mais o meio ambiente do que comprar de marcas artesanais. A geração Z é a que mais concorda com essa afirmação, com 53%. Apenas 17% disseram não levar isso em consideração.

Quebra de tabu: Geração Z não é tão sustentável assim

Em relação às ações sustentáveis praticadas pelos entrevistados, a pesquisa revela que os Baby Boomers são mais ativos do que membros da geração Z, principalmente em atividades como separar o lixo (Baby Boomer 78% / Geração Z 61%), escolher lâmpadas de baixo consumo (Baby Bommer 79% / Geração Z 56%) e utilizar transportes menos poluentes (Baby Boomer 45% / Geração Z 33%).

Entre ações de Sustentabilidade mais praticadas no dia a dia de todos os entrevistados, destaque para separação do lixo (45%), reciclagem de produtos (31%), economia / preservação das águas (24%), diminuir uso de plástico (8%) e evitar a poluição (7%).



De quem é a responsabilidade pela Sustentabilidade?

Os entrevistados também responderam sobre quem acreditam ser o responsável pelo cuidado com o meio ambiente. Para 73%, se trata de uma tarefa de todos os agentes sociais. Quase 20% destacaram a importância de os cidadãos fazerem sua parte, ao passo que outros 17% pontuaram a ação de governos. Em relação à visão por faixa etária, 21% da Geração X responsabiliza os governos e apenas 11% da Geração Z cita as empresas privadas. Regionalmente, 64% do Centro Oeste acredita que a responsabilidade seja coletiva, enquanto 19% no Sul e Centro Oeste citam os governos como principais responsáveis.



Metodologia

A pesquisa quantitativa online foi encomendada pelo Grupo OLX e realizada por meio da plataforma de human analytics da MindMiners entre os dias 3 e 12/01/2024. Todas as respostas foram coletadas por meio do painel de respondentes proprietário também da MindMiners, o MeSeems, e totalizou uma amostra de 600 pessoas, sendo elas gênero: 52% Mulheres e 48% Homens. Faixa de idade: 15% – 18 a 24 anos, 18% – 25 a 30 anos, 32% – 31 a 40 anos e 35% – 41 ou mais. Classe social: 15% A, 16% B1, 24% B2, 28% C1, 16 % C2 e 2% D e E. Região: 49% Sudeste, 23% Nordeste, 14% Sul, 8% Centro Oeste e 6% Norte.

