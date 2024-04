Adnews NESCAFÉ Dolce Gusto e Riot Games renovam parceria para o CBLOL 2024

Parceria oferece experiências únicas e sabores exclusivos para os espectadores do campeonato.

A Riot Games e a NESCAFÉ Dolce Gusto anunciam que, por mais um ano, são parceiros no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), um dos maiores torneios de e-Sports no país. A renovação da parceria vale a partir da Final do primeiro split da competição, que acontece no próximo dia 20, na Arena CBLOL em São Paulo, e se estende até a final do segundo split.

Para celebrar a presença da marca, NESCAFÉ Dolce Gusto vai promover a degustação de cápsulas de sabores inéditos, como o Espresso Cerrado Mineiro, lançamento mais recente da marca que já é um sucesso. Além disso, os espectadores terão promoções imperdíveis para a primeira compra no e-commerce da marca.

“Ficamos felizes com a renovação dessa parceria pois existe uma contínua confiança da NESCAFÉ Dolce Gusto em apoiar o crescimento do cenário de League of Legends e o sucesso do CBLOL, além também de nos proporcionar experiências imersivas com suas bebidas, agradando muito os jogadores e público na Arena (e fora dela)”, comenta Diego Martinez, general manager da Riot Games no Brasil.

Desde o início de sua colaboração com o CBLOL, NESCAFÉ Dolce Gusto tem sido uma presença marcante, trazendo energia e sabor para a comunidade de jogadores e fãs de games. Ao renovar essa parceria, a marca reafirma seu apoio ao crescimento do cenário de e-Sports no país, reconhecendo o potencial de impacto positivo que o CBLOL proporciona.

“A parceria de NESCAFÉ Dolce Gusto e Riot Games fica mais fortalecida em 2024, marcando um período de maior investimento da marca no universo de e-Sports. Nós já fazemos parte do momento de jogo e temos uma conexão real com o público, casters e pro players”, comenta Mariana Console dos Santos, gerente de Marketing de NESCAFÉ Dolce Gusto.

