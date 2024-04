Adnews Heinz lança miniatura de ketchup em campanha por emoji e revive nostalgia dos anos 90

Recentemente , Heinz lançou o ‘Barbiecue’, em parceria com a Mattel . E em conjunto, retomou um movimento para chamar a atenção da Unicode, organização responsável pela criação de emojis. Em uma tentativa de pressionar a empresa a incluir o tão esperado emoji de ketchup em seus próximos lançamentos, a Heinz implantou mini outdoors próximo da sede da empresa responsável pela criação dos emojis em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Enquanto a criação do emoji não acontece, para amenizar a frustração anual e pensando no amor das pessoas por itens colecionáveis e por ketchup, Heinz , marca de ketchup número 1 do mundo, lançou uma edição especial do condimento em miniatura no formato do icônico frasco, não sendo feito para consumo. O item é limitado, não comercializado, e faz parte da campanha da Heinz para chamar a atenção da empresa responsável pela criação dos emojis.

Utilizando um emoji real, a marca convocou o cantor Luccas Carlos e diversos influenciadores e amantes do condimento para compartilharem a miniatura do produto como forma de reivindicar o desejo pelo emoji de ketchup, acompanhado da hashtag #CadêMeuEmojiDeKetchup.

Miniaturas

De coleções de papéis de carta a animais virtuais, como o tamagotchi, a década de 90 foi marcada por diversas tendências icônicas que seguem na memória e nos armários das gerações. Trazendo uma nostalgia da época, as miniaturas remetem a pessoas que, distantes da tecnologia, se entretinham de outras maneiras. E quem que nunca quis ter mais um item para colecionar, não é mesmo?

Dos mais variados tipos, as miniaturas sempre foram atrativas, ainda mais quando se tratavam de produtos amados pelo público. Ter uma garrafa de refrigerante em formato mini era desejo das crianças e dos adultos para carregarem em suas bolsas e chaves a fascinação pela marca, ou até mesmo expor em suas prateleiras. Além da bebida, outros itens que fizeram sucesso na época foram os famosos tazos temáticos dentro dos salgadinhos e os mini craques da copa de 98.

Ainda hoje, colecionadores de miniaturas se reúnem em eventos, que promovem a interação entre os admiradores e permite a troca dos itens, em diversas regiões do país.

A taxa de engajamento total da campanha da Heinz foi de 5.50%. E aí, será que o movimento vai funcionar?

