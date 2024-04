Ana Beatriz Oliveira* Em nova parceria, Cimed cria ‘Carmed Madonna’ com distribuição gratuita e exclusiva

A Cimed tem feito parcerias de sucesso com o seu hidratante labial Carmed. A marca conquistou a Geração Z nas redes sociais e garantiu uma receita de R$ 400 milhões. Depois de Fini, BFFs e até Burger King, a empresa fechou uma parceria com a rainha do pop, Madonna , que se apresenta no Rio de Janeiro no próximo sábado (4).

No dia do show, o ‘Carmed Madonna’ será distribuído de forma gratuita aos fãs da diva pop que estiverem a caminho da praia de Copacabana. A apresentação da cantora promete ser histórica e marca o encerramento da The Celebration Tour, turnê que comemora os 40 anos de carreira da cantora. O megaevento tem expectativa de 1,5 milhão de pessoas.

Em um mês, o hidratante labial que leva o nome de Madonna foi negociado e fabricado na planta de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. O produto terá aroma de cereja e embalagem temática com referências ao estilo pop da cantora.

O objetivo do CEO, João Adibe Marques, é ampliar o público do Carmed, até então mais concentrado em crianças e adolescentes. Além disso, este é o pontapé inicial para a internacionalização da marca e da própria companhia, que faturou R$ 3 bilhões em 2023, seu melhor ano da história. A linha de hidratantes labiais Carmed foi criada há sete anos, mas se tornou líder de mercado após parceria bem-sucedida com a Fini, que acaba de completar um ano.

Onde encontrar o Carmed Madonna?

Ao todo, serão distribuídos 25 mil unidades de forma gratuita da edição especial do hidratante labial Carmed Madonna. O produto será entregue em diversas ativações feitas com marcas parceiras, como:

Voos da Azul com destino ao Rio de Janeiro;

Ônibus da viação Cometa com destino ao Rio de Janeiro;

Em três hotéis do Ibis em Copacabana e em bairros próximos;

Farmácias em Copacabana.

Promotores em locais estratégicos do bairro.

Os locais e horários serão divulgados na quarta-feira (1).

A poucos dias para a tão aguardada apresentação, a diva pop também lançou uma linha de produtos exclusivos para os fãs. Entre os itens disponíveis estão três diferentes camisas, uma com a logo da turnê e outras duas que fazem alusão à camisa da Seleção Brasileira de Futebol. Há também pôster oficial, ecobag e até um terço religioso personalizado.

Os produtos estão disponíveis somente na loja virtual da The Celebration Tour (com acesso via smarthpone) e os preços variam entre US$45 e US$200 (cerca de R$232,00 e R$1.032,00). O item mais barato é uma camisa com a arte da turnê, que custa US$45 (cerca de 230 reais). Já o terço banhado a ouro, com a imagem do Cristo Redentor, passa de R$ 1 mil, na conversão.

Benefícios Itaú: transmissão, transporte e hospedagem

Para assistir ao show histórico de Madonna no Brasil, oferecido pelo Itaú Unibanco , não será necessário participar presencialmente: a Globo levará o show para pessoas de todo o Brasil, permitindo que elas façam parte desse momento histórico, por meio da transmissão na TV Globo, Globoplay e Multishow, sendo o Itaú um dos patrocinadores da transmissão. Para quem preferir acompanhar o show diretamente do local, de forma presencial, o Itaú também conta com benefícios exclusivos direcionados para seus clientes.

Para essa ocasião especial, que faz parte das celebrações de 100 anos do Itaú e encerra a turnê ‘The Celebration Tour’, de Madonna, a transmissão contará com Jonas Åkerlund no desenho de captação do show, concebido em parceria com os diretores de transmissão da Globo, Raoni Carneiro e Pedro Secchin. Jonas, que foi o responsável pelo filme protagonizado pela cantora na campanha do banco que lançou. O show na praia de Copacabana terá início às 21h50.

“O Itaú está apresentando o maior show aberto ao público da história do Brasil e o maior da carreira de uma das personalidades mais populares do mundo. Tamanha grandiosidade se reflete nos esforços que buscamos para garantir que todos os brasileiros tenham uma experiência única, memorável e inesquecível. Além de viabilizarmos o único show gratuito dessa turnê, estamos apoiando a transmissão em rede aberta para aqueles que preferem ver o espetáculo de suas casas e descontos e benefícios exclusivos para clientes que querem estar presentes nas areias da ‘maior pista de dança do mundo’, em Copacabana”, afirma Eduardo Tracanella, CMO do Itaú Unibanco.

O Itaú também oferece descontos com parceiros para que clientes possam se deslocar e se hospedar no Rio de Janeiro no final de semana do evento. Para passagens aéreas, o Itaú prorrogou até o dia 3 de maio a oferta de até 30% de desconto para voos que tenham o Rio de Janeiro como destino ou origem no final de semana do evento. As compras podem ser realizadas pelo app da companhia aérea Azul, com código promocional. Para transporte terrestre, o Itaú e a ClickBus oferecem descontos de 20% para viagens de ônibus realizadas entre os dias 2 e 6 de maio, também com destino ou origem ao Rio.

Já para hospedagem, o Itaú terá a rede Let’s Atlantica, que oferece descontos que podem chegar a até 50% em hotéis selecionados. O banco também terá um cupom de desconto de R$300,00 em reservas feitas na Decolar por meio de cartões de crédito Itaú.

*Foto de capa: Divulgação/ Cimed

