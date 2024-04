Adnews CazéTV chega ao Samsung TV Plus com programação 24 horas e gratuita

O Samsung TV Plus , serviço de streaming gratuito da marca, reforça o time de canais esportivos da plataforma com uma adição e tanto! Sucesso absoluto no YouTube e plataformas digitais, a CazéTV agora está disponível como um canal com grade de programação 24 horas, disponível totalmente grátis no Samsung TV Plus. A CazéTV é uma sociedade entre a LiveMode e o streamer Casimiro. Os maiores eventos e conteúdos do ecossistema CazéTV estarão juntos pela primeira vez no canal, no Samsung TV Plus.

Os fãs poderão acompanhar esportes ao vivo, gols da rodada e eventos marcantes; tudo com a equipe adorada do canal: Casimiro, Luisinho, Fe Gentil, Defante, Day Natale, Ju Cabral, Papi Coisa Linda e muito mais! Um hub de conteúdo completo, com entretenimento garantido o dia todo. Entre as grandes atrações, estarão competições importantes como UEFA Euro 2024, Bundesliga, Copa do Mundo Fifa de Futsal, Liga Nacional de Futsal, X1 e os Jogos Olímpicos de Paris 2024, além de outros conteúdos que serão anunciados em breve.

“Estamos testemunhando um marco importante no Samsung TV Plus, com o lançamento da CazéTV, e a oferta de diversos eventos esportivos que serão transmitidos ao vivo e de graça na nossa plataforma. Esportes trazem um senso de comunidade e urgência que é incomparável e estamos entusiasmados em oferecer isso aos nossos consumidores. Este lançamento não apenas expande nossa variedade de conteúdo, mas também reafirma nosso compromisso em transformar o TV Plus em um centro de entretenimento e conexão”, diz Aline Jabbour, diretora de Desenvolvimento de Negócio LATAM do Samsung TV Plus, Mobile & Gaming.

Confira a programação que vem aí na CazéTV:

A emoção do esporte ao vivo vai invadir a tela da sua casa. Durante os Jogos Olímpicos de Paris, a CazéTV terá cobertura completa com transmissões ao vivo das competições, que nesta edição conta inclusive com novas modalidades: caiaque cross e breakdance, comentários pré e pós-jogos, replays de partidas, bate-papo com atletas, Gameshow com Fe Gentil e Luisinho, mesa redonda e todo conteúdo ao melhor estilo que a CazéTV oferece.

A UEFA Euro 2024, campeonato europeu de futebol masculino, também terá a cobertura completa direto das ruas de Berlim e de outras cidades sede da Alemanha, com jogos ao vivo no canal. Os campeonatos vão fazer vibrar o coração da torcida.

Tudo isso e muito mais, grátis na CazéTV no Samsung TV Plus. Basta ligar a TV, selecionar o ícone do Samsung TV Plus na barra de aplicativos, escolher o canal CazéTV (Canal 2283), relaxar e curtir.

Para aproveitar toda a programação do Samsung TV Plus é fácil, rápido e grátis, pois o serviço é disponibilizado em todas as Smart TVs da marca sem necessidade de cadastro, assinatura nem pagamento. São mais de 85 canais de esportes, notícias, filmes, séries, novelas, estilo de vida, conteúdo infantil e mais.

