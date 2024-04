Adnews Ypê lança campanha digital com Viih Tube e mais influenciadores

Após alcançar o TOP 3 de vendas em 2023, Ypê lança nova campanha para os Sabonetes Flor.

O ano de 2023 foi essencial para a linha de Sabonetes Flor de Ypê , que teve crescimento expressivo, chegando ao TOP 3 no ranking de vendas em volume, segundo dados Nielsen*. Com isso, a Ypê anuncia o lançamento de sua primeira campanha de comunicação 100% digital para a marca Flor de Ypê #BanhoPremiumTodosOsDias.

“Estamos entre as 3 maiores marcas* em volume e presentes em 40,3% dos lares** do Brasil com os Sabonetes Flor de Ypê, com produtos de altíssima qualidade, alta perfumação e sustentabilidade. Nesse contexto, trazemos uma campanha 100% nativa digital, focada no momento do banho e influenciadores que vão nos permitir atingir diferentes perfis de consumidores, conta Jean, diretor de Marketing e Vendas de Cuidados Pessoais.

A ação que conta com a Viih Tube e um time formado por mais de 100 influenciadores que juntos totalizam mais de 220 milhões de seguidores, somando os perfis Instagram e TikTok dos participantes. Entre os nomes de destaques estão, Fernando Fernandes, Camila Nunes, Flavia Pavenelli, Bruna Tavares, Paola Antonini, Mônica Salgado, Eslovênia Marques, Xamã e Mariana Xavier, a fim de impactar milhões de seguidores em plataformas como o Instagram e o TikTok. A campanha é composta também por dezenas de micros e nanos influenciadores que somam diversidade e expandem o conceito para todo o Brasil. Além disso, uma estratégia de mídia digital robusta em diferentes canais e formatos criativos vão garantir capilaridade e sustentação da campanha.

“Nessa campanha, juntamos a trend Banho Premium, em evidência especialmente no Tik Tok, ao nosso desejo de levar o perfume e qualidade da Linha de Flor de Ypê para o banho cotidiano das pessoas. Uma estratégia digital completa pautada na relevância cultural de um tema que as pessoas amam, elevando ao mesmo tempo as principais features do produto num pensamento integrado de mídia e conteúdo”, explica Michele Carlos, diretora de Conteúdo da DPZ.

Conheça mais sobre essa linha Flor de Ypê

A linha de Sabonetes em Barra Flor de Ypê tem versões variadas, sendo sete ao total, com fragrâncias com Óleos Essenciais, fórmula com Glicerina e Livre de Parabenos, para um banho que deixa a sensação de pele fresca e suave. Há também os Sabonetes em Barra Flor de Ypê Vegetal, linha composta por base Vegetal, Fragrâncias com Ingredientes Naturais, Hipoalergênica, além de ser certificada pela Sociedade Vegana Brasileira, ter embalagem reciclável e ser 100% Biodegradável. Já os Sabonetes Líquidos Flor de Ypê para corpo e mãos, contam com Fragrâncias com Óleos Essenciais, Glicerina e Fórmula com Emolientes que ajudam no cuidado e proteção da pele, além de serem Dermatologicamente Testados. O produto é oferecido em cinco fragrâncias: Rosas Brancas e Avelã, Flor de Maçã e Framboesa, Frésia e Pêssego, Flor de Laranjeira e Damasco e Água de Coco e Alecrim, em três tipos de embalagens (Pump, Fliptop e Refil).

*Nielsen, Strategic Planner, Mercado de Sabonetes Barra, T. BR, T. Canal, FY 2023

**Kantar, divisão Worldpanel | Painel In Home|T. FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) | Ano Móvel Novembro 2022 vs Ano Móvel Novembro 2021

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Ypê lança campanha digital com Viih Tube e mais influenciadores appeared first on ADNEWS .