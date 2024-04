Adnews Corona lança primeiro guia de bares e restaurantes para desfrutar do pôr do sol em SP

Para Corona , a cerveja que convida as pessoas a viverem experiências ao ar livre, todo pôr do sol é um chamado para viver a vida lá fora! E na maior metrópole da América Latina, não poderia ser diferente. A partir de sábado (27), os finais de tarde da capital paulista vão se destacar ainda mais com o ‘Corona Sunset Spots’, uma curadoria exclusiva de bares e restaurantes com a melhor vista para o pôr do sol.

Ao todo, são oito locais contemplados no primeiro guia da marca, um verdadeiro caminho do sol que, mesmo não estando à beira-mar, resgata a conexão com um dos fenômenos naturais mais espetaculares. O lançamento do guia será coroado com um show especial do cantor Silva e com abertura do DJ ZEDOROQUE, no Sky Hall Terrace Bar, neste sábado (27).

A iniciativa é um convite para os paulistanos fazerem uma pausa na cidade agitada e aproveitarem mais momentos ao ar livre, por meio de uma curadoria minuciosa para garantir os melhores lugares da capital com o selo da marca.

“Corona é uma cerveja feita com ingredientes naturais e está conectada com a natureza e tudo aquilo que ajuda as pessoas a recarregarem suas baterias ao ar livre. Para a gente, o pôr do sol é uma oportunidade energizante que combina cerveja gelada, socialização com os amigos e descompressão das obrigações diárias. A iniciativa é uma forma de incentivar as pessoas a viverem mais os bons momentos ao ar livre”, afirma Gabriela Gallo, head de Corona no Brasil.

Para fazer essa curadoria, Corona considerou as diferentes preferências do público, incluindo na lista desde bares com quadras de areia, até rooftop descolados em pleno centro da cidade. A cerveja personalizou os bares com materiais premium do programa, além de alinhar junto aos bares benefícios exclusivos como welcome beer ou double Corona durante o pôr do sol (em períodos selecionados) para que o consumidor tenha toda a experiência de marca.

A variação de estilos dos bares carrega algo em comum: o conceito da marca ‘This Is Living’, que valoriza as ocasiões em meio à natureza capazes de fazer as pessoas se sentirem ainda mais vivas e realizadas.

Os fãs da marca terão a oportunidade de participar do lançamento oficial, por meio do resgate de ingressos via Zé Compensa, no link oficial e pela plataforma da Ingresse .

Corona Sunset Spots: Guia de Bares e Restaurantes

Sky Hall Terrace Bar

E ndereç o : A v. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327 – sobreloja – Vila Nova Conceiçã o , Sã o Paulo

Mais informaçõ e s: link

Bar A reia cgh

E ndereç o : R. Vieira do Minho, nº 2

Mais informaçõ e s: link

Calç a dã o Pinheiros

E ndereç o : A v. Dra. Ruth Cardoso, 6941 – Pinheiros, Sã o Paulo

Mais informaçõ e s: link

Cora

E ndereç o : R. A maral Gurgel, 344 – 6º a ndar – Vila Buarque, Sã o Paulo

Mais informaçõ e s: link

Frutaria Calç a dã o JK

E ndereç o : A v. Pres. Juscelino Kubitschek, 1695 – Itaim Bibi, Sã o Paulo – SP, 04543-011

Mais informaçõ e s: link

Ilulia Jockey

E ndereç o : R. Dr. José A ugusto de Queiroz, 93 – Cidade Jardim, Sã o Paulo

Mais informaçõ e s: link

MII Rooftop – Vila A nália

E ndereç o : R. Cândido Lacerda, 33 – Jardim A nália Franco, Sã o Paulo

Mais informaçõ e s: link

Local: Una Rooftop Bar & Restaurante

E ndereç o : R. Prof. Lourival Gomes Machado, 273 – Santana, Sã o Paulo

Mais informaçõ e s: link

A iniciativa da marca em São Paulo, mais uma no escopo de ‘Corona Sunsets’, vem na esteira do sucesso de uma ação no Rio de Janeiro, quando a marca fez um convite para que os cariocas aproveitassem o pôr do sol extra deste ano bissexto. Em 29 de fevereiro, o dia acrescentado no calendário, Corona preparou uma estrutura na praia de São Conrado para que as pessoas pudessem se conectar entre elas e com o pôr do sol, mesmo objetivo da marca na capital paulista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Nolasco (@mariananolasco)

Serviço

Lançamento Corona Sunset Spots: Guia de Bares e Restaurantes

Data: 27 de abril de 2024

Local: Sky Hall Terrace Bar | Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327, Vila Nova Conceição – São Paulo (SP)

Ingressos: Resgate seu ingresso no site oficial ou via Zé Compensa

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Corona lança primeiro guia de bares e restaurantes para desfrutar do pôr do sol em SP appeared first on ADNEWS .