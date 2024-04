Enzo Souza* Coca-Cola transforma sons satisfatórios em música com inteligência artificial

Os brasileiros sabem que em um dia de calor intenso, nada se compara a um bom copo d’água… melhor dizendo (e convenhamos), nada se compara a uma Coca-Cola (ou coquinha, como é chamada popularmente) gelada. E aposto que ao ler esse início, você se recordou do som da lata ou garrafa sendo aberta, das bolhas efervescentes subindo e, para coroar, aquele “ahhh” que soltamos após beber o primeiro e refrescante gole do refrigerante. Esses sons satisfatórios são como música para os ouvidos, não é mesmo? Pois bem, e se eu contar que a Coca-Cola lançou um novo instrumento, impulsionado por inteligência artificial, que realmente transforma esses sons em música?

Em sua nova estratégia de marketing, a marca está investindo em IA e neurociência para simular a sensação de beber uma Coca-Cola por meio do aplicativo Coke SoundZ. Nele, os usuários podem criar as próprias músicas utilizando amostras dos sons de abrir e experimentar uma coquinha. De acordo com a empresa, todos esses sons são capazes de gerar uma sensação satisfatória em nossos cérebros.

A nova empreitada da Coca-Cola no mundo da inteligência artificial veio após o contrato, avaliado em US$ 1,1 bilhão, de cinco anos com a Microsoft. O objetivo da parceria é a melhora da produtividade e das unidades de trabalho, além de gerir os custos da empresa.

Além disso, a parceria fará com que não somente o Coke SoundZ, mas também todos os aplicativos da empresa passem a integrar a nuvem da Microsoft.

“É o próximo capítulo importante na jornada de priorizar o digital na empresa”, declarou o VP da Coca-Cola, Neeraj Tolmare.

Sobre o app

Durante a explicação sobre como funciona o aplicativo, a Coca-Cola não apresentou muitos detalhes sobre como a IA é empregada, revelando apenas que ela é utilizada para analisar as formas de onda a partir dos sons da experiência de beber o refrigerante.

Acredita-se também que a IA seja utilizada como forma de um algoritmo que mistura sons.

Outra parte pouco comentado pela empresa é a neurociência por trás do aplicativo. Sobre isso, o maior detalhe exposto até o momento é o fato de que a marca trabalhou com o apoio da cientista cognitiva e comunicadora de ciências, Katherine Lewis.

“Desde o som do efervescente até o toque do gelo, cada ruído desencadeia uma sensação de antecipação que libera dopamina em nossos cérebros. Incorporamos essa ciência ao Al, buscando fornecer sons que sejam edificantes e agradáveis”, disse a cientista em um comunicado de imprensa da Coca-Cola.

O aplicativo, desenvolvido em parceria com a WPP Open X e a AKOA, já está sendo utilizado em uma campanha da Coca-Cola Zero Açúcar e provavelmente será aproveitado em futuras campanhas focadas em música.

Do digital para o físico

Disponível gratuitamente para iOS e Android, o aplicativo está superando as barreiras dos smartphones. Agora, além da versão digital, a Coca lançou uma versão física do Coke SoundZ voltada para DJs e produtores musicais, afim de que eles criem suas próprias faixas com o novo instrumento que se assemelha a uma garrafa de Coca-Cola.

Assim como o app, a versão física também oferece uma ampla variedade de sons adicionais, podendo produzir diversos tons de sintetizador, o que consequentemente aumenta as possibilidades de combinações.

Apesar de surpreendente, a campanha não é a primeira vez que a empresa se aventura no marketing com IA. No início de 2023, a marca lançou o desafio ‘Create Real Magic’ (do inglês, ‘Crie Mágica Real’), onde artistas utilizaram IA generativa para criar conteúdos. Em novembro do mesmo ano, a Coca lançou uma campanha na famosa The Sphere, em Las Vegas, utilizando imagens geradas por inteligência artificial para promover o refrigerante Y3000 Zero Açúcar.

Coca-Cola e as novas estratégias de marketing

A Coca-Cola, assim como boa parte das grandes marcas, está investindo cada vez mais em campanhas de marketing inovadoras. Recentemente, além do investimento em tecnologia, a empresa lançou a plataforma Foodmarks para celebrar os marcos da gastronomia pelo mundo, combinando momentos de felicidade, boa comida e, é claro, uma coquinha gelada.

Os primeiros Foodmarks lançados convidaram as pessoas para redescobrir a magia que existe durante o ato de saborear sua comida predileta, assim como quando a Marilyn Monroe foi fotografada aproveitando um clássico cachorro-quente nova-iorquino, ou até mesmo a icônica cena de Cazuza em uma pizzaria com seus amigos, ambos aproveitando o momento com uma Coca-Cola ao lado.

Até o momento, mais de 400 Foodmarks, lançados em parceria com marca de mídia e lazer Time Out, se destacaram durante o lançamento em diversas cidades pelo mundo, como no Rio de Janeiro, onde a atriz Deborah Secco esteve presente e compartilhou a sensação de participar desse momento.

“Participar dessa ação está sendo maravilhoso para mim. Como todos sabem, sou uma grande apaixonada por Coca-Cola. Sempre acompanho minhas refeições com Coca-Cola Sem Açúcar, sem exceção! E compartilhar minhas lembranças dos tempos no meu Foodmark, que também é dedicado ao Cazuza, está sendo mais especial do que nunca! Este projeto é simplesmente incrível”, comentou a atriz.

Após o evento, a Coca-Cola apresentou os Foodmarks de outras celebridades de diferentes estados do Brasil, como Luísa Sonza, Lore Improta, Yarley e Renata Fan.

Confira o local escolhido por cada celebridade:

Luísa Sonza

A cantora escolheu seu próprio restaurante em São Paulo, o Altar Cozinha Ancestral.

Lore Improta

Lore escolheu a Barraca Buraco da Velha, na cidade de Lauro de Freitas, em Salvador.

Yarley Ara

Yarley escolheu o Cantinho do Frango, localizado em Fortaleza. O influenciador compartilhou a importância da Coca-Cola em sua vida e como ela sempre esteve presente em momentos de afeto.

“Coca-Cola para mim significa família pois sempre esteve presente em todos os momentos felizes da minha vida, principalmente com minha família e amigos em Fortaleza – Ceará, a terra que eu nasci e está no meu coração! Quando eu lembro de Fortaleza eu lembro logo da minha boa panelada com arroz, cuscuz, cheiro verde e é claro a minha Coca-Cola bem gelada. Colecionar momentos é muito bom, mas eternizá-los acompanhado de uma Coca-Cola é melhor ainda! Esse é o meu Foodmarks: Fortaleza + panelada + cantinho do frango + coca cola = perfeição.”, disse Yarley Ara.

Renata Fan

A modelo e apresentadora Renata Fan escolheu o Hard Rock Café, no Rio Grande do Sul.

“O Foodmark é uma ótima ferramenta para as pessoas se conectarem aos seus ídolos e aos lugares que eles consideram relevantes em suas vidas e que os tragam lembranças afetivas. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo Internacional, então minha lembrança afetiva só podia ser com o meu time do coração. Claro que minha história está linkada ao maior clássico do Rio Grande do Sul e a uma vitória do meu Inter por 3×2 frente ao nosso maior rival em outubro do ano passado. Comemorar com meus amigos no HardRock Café de Porto Alegre com um Grilled Salmon e uma Coca-Cola gelada, sem dúvida nenhuma, deixou essa vitória ainda mais saborosa.”, compartilhou a apresentadora.

Sabia mais sobre a plataforma Foodmarks e as novidades da Coca-Cola no site oficial .



