Vivo lança movimento para combater assédio contra mulheres gamers

A Vivo , que já é reconhecida por sua bandeira sobre a equidade de gênero nos jogos eletrônicos, dá continuidade a esta causa com o movimento ‘Não mexe com as princesas’. A proposta surge como uma resposta ao crescente problema de assédio na comunidade, que atinge mais da metade do público feminino globalmente e vem afastando as meninas dos principais jogos e plataformas online. Diante dessa realidade, a marca segue com as iniciativas já realizadas no passado no território de e-sports com uma nova discussão sobre o tema e disponibiliza ferramentas de proteção para as mulheres gamers , resgatando imagens de princesas clássicas dos contos de fada para serem ícones dessa batalha.

“Acreditamos que novos tempos pedem novas discussões, e quando vemos o dado alarmante de que 77% das mulheres gamers já sofreram algum tipo de abuso enquanto jogavam, entendemos que é preciso usar nossa força enquanto marca de tecnologia para ajudar a mudar essa realidade”, afirma Marina Daineze, diretora de Marca da Vivo.

A ação, criada pela agência Africa Creative , traz uma série de iniciativas, incluindo o lançamento de uma música original e filtros de webcam inteligentes. A letra da canção traz a perspectiva das próprias princesas recontando suas histórias pelo ângulo da resistência a esse tipo de violência. Já os filtros permitem que as gamers transformem sua aparência em avatares de princesas durante as partidas e transmissões ao vivo, para proteger suas identidades e privacidades. A Vivo ainda vai levar a ação para mapas especiais dentro de dois jogos importantes no cenário, Roblox e Fortnite, em que a música do projeto estará inserida no contexto das partidas. Para ampliar o alcance da conversa, a marca também vai enviar moletons com a frase do movimento, “Não mexe com as princesas”, estampada, para as jogadoras divulgarem seu apoio à causa.

“Com este movimento, não queremos só destacar a injustiça do assédio online, mas também equipar as mulheres gamers com as ferramentas necessárias para se protegerem e se expressarem livremente”, afirma Mariana Sá, co-CCO da Africa Creative.

Vivo no universo gamer

A Vivo investe nos e-sports desde 2014, com patrocínios a eventos como CCXP e BGS, bem como equipes profissionais (Vivo Keyd e SPQR Brasil Team). Desde 2017, a marca também investe na produção de conteúdo para esse público, e entre as principais iniciativas nesse sentido, estão o projeto #MyGameMyName, que mostrou situações de assédio e opressão que mulheres gamers vivem durante partidas online. A marca produziu também a websérie ‘Game Changers’, que abordou diversos aspectos do cenário brasileiro de jogos eletrônicos, e criou a campanha #eQuality, conscientizando as pessoas sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. Recentemente, a marca reinaugurou sua gaming house para que os colaboradores tenham um espaço totalmente equipado e possam usufruir do mundo gamer dentro da empresa.

