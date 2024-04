Adnews Troféu Galo de Gramado está de volta e tem prazo de inscrições prorrogado

A cidade de Gramado, um dos destinos mais emblemáticos do Brasil, anuncia com orgulho a volta do Troféu Galo de Gramado, o coração pulsante do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Este prestigiado prêmio reflete o espírito de reinvenção e o compromisso com a pluralidade e inovação, que são as marcas registradas da 24ª edição deste evento ícone no mercado publicitário. O Galo de Gramado é a expressão máxima da visão de mercado do festival.

O prêmio celebra a excelência na indústria criativa, com categorias que destacam desde o uso promocional inovador em campanhas até ações de impacto positivo. As categorias incluem Prêmio Promo, Branded Games, Novas Tecnologias, Empreende Mulher Periférica, ESG, Out of Home, #Publi do Ano e Prêmio Universitário. Cada categoria busca projetos que combinem criatividade, originalidade e relevância social, refletindo a transformação de ideias em impactos reais​. As inscrições para o Galo de Gramado foram prorrogadas até o dia 3 de maio, e basta acessar o site oficial do prêmio para enviar o seu case . A cerimônia de premiação acontecerá no dia 24 de maio, último dia de evento.

O festival é realizado em colaboração com entidades renomadas como a Boca Rosa Company, Promo TV Globo, Youpix, Associação Brasileira de Mídia Out of Home, New Vegas e Trampolean. Essas parcerias enriquecem o evento, ampliando seu alcance e solidificando o impacto transformador no território da comunicação e criatividade.

Neste ano, o festival inova com dois palcos principais, cada um oferecendo uma perspectiva única e valorosa. O Palco Content, com sua programação diversificada, vai promover discussões sobre Inteligência Artificial, Marketing e Vendas, Conteúdos para Marca, Diversidade, entre outros temas que apontam para Futuros Possíveis. Já o Palco Business traz uma programação exclusiva para compradores do ingresso Enterprise e executivos convidados, mergulhando nos desafios e oportunidades nas áreas de Varejo, Tecnologias e Economia Criativa.

O line-up deste ano apresenta convidados de prestígio, incluindo Camila Paiffer, CEO da Atom; Gabi Comazzetto, GM Global Business Solutions Latam da TikTok; o aclamado ator Marcelo Serrado; Maria Gal, CEO da produtora Move Maria; Raquel Virginia, CEO da Nhaí; Monique Lima, CEO da Mimo Live Sales; Florence Scappini, VP de Marketing da OLX; a atriz, produtora e influencer Gabi Lopes; Sérgio Gordilho, co-presidente e diretor de Criação da Africa; Fabi Raulino, pioneira em experiências imersivas e realidade aumentada na Trampolean, e outros grandes nomes. O evento também será palco para a segunda mostra de promos, uma vitrine de criatividade e estratégia de marcas curada pela Promo TV Globo.

O Festival Mundial de Publicidade de Gramado acontecerá de 22 a 24 de maio e convida o público a imergir em uma experiência única, onde a publicidade não é apenas celebrada, mas reinventada. O evento ainda contará com programação musical, oficinas e mentorias. Novos nomes e experiências serão confirmadas em breve.

Festival Mundial de Publicidade de Gramado & Prêmio Galo de Gramado

22 a 24 de maio de 2024

Centro de Gramado | Rio Grande do Sul

