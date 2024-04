Adnews Pringles e Crocs anunciam parceria de estilo e crocância

É isso mesmo, Pringles , a batata mundialmente reconhecida pela icônica lata vermelha, promete virar objeto de desejo entre fashionistas e gamers em uma collab para lá de exclusiva com Crocs , líder em inovação de calçados casuais. Produzida em quantidade super limitada, a parceria contará com três designs inspirados no mundo de Pringles, sem deixar de lado os icônicos Jibbitz charms. As vendas da coleção Pringles x Crocs estão sendo realizadas exclusivamente no e-commerce de Crocs.

Confira os itens e os visuais da collab que promete deixar seu look ainda mais “crocante” em qualquer ocasião:

Pringles x Crocs Classic Crush Boot : Com um toque lúdico do vermelho clássico de Pringles e um salto elevado, as botas têm um suporte personalizado para armazenar uma lata de Pringles. Agora, os fashionistas e amantes de snacks podem incluir suas batatas favoritas no look sem deixar de ser cool.

Pringles x Crocs Classic Clogs : O Mr. PTM continua aparecendo em todos os lugares, já que a alça dos clogs da collab contam com o clássico bigode como alça traseira do acessório. O modelo estará disponível em quatro cores que se misturam e combinam, cada uma simbolizando os sabores de Pringles.

Pringles x Crocs Classic Slide : Um clássico será sempre um clássico. Neste modelo, os fãs podem usar chinelos com um design retrô em preto e branco do Mr.P e o seu estiloso bigode, uma das principais características do personagem.

Pringles x Crocs Jibbitz Charms : Para deixar o look ainda mais personalizado, os fãs podem aprimorar o visual com cinco acessórios Jibbitz desenvolvidos especialmente para esta collab. Entre os charms estão o próprio Mr. P clássico com sua gravata borboleta vermelha, outra versão do Mr. P em 3D piscando, mini latas de Pringles Original e Creme e Cebola, além de uma icônica e inconfundível chip de Pringles.

“Pringles e Crocs são marcas que inovaram e redefiniram a forma de consumo em seus segmentos. Pringles ressignificou a categorias de snacks com sua icônica lata vermelha e o formato do chip em hipérbole, que encaixa perfeitamente na boca. Já Crocs, desafiou as convenções do mercado de calçados, apostando em designs diferenciados e em uma proposta focada em conforto e na autoexpressão. Estamos muito felizes em encontrar um parceiro que, assim como Pringles, contém características únicas para uma collab inédita. Pringles x Crocs é a união de duas marcas aspiracionais, que conseguem ditar tendência nos seus segmentos e lifestyle únicos, mantendo-se relevantes entre o público jovem”, destaca Ângela Pozenato Viana, gerente de Marketing de Pringles.

O vice-presidente de Parcerias Globais de Marca e Energia da Crocs, Matias Infante, disse que essa parceria combina perfeitamente o mundo repleto de sabores da Pringles com o icônico DNA de conforto da Crocs.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a equipe da Pringles para criar maneiras novas e inovadoras de animar nossas comunidades e entusiasmar nossos fãs.”

