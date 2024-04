Adnews Chilli Beans aposta em novos produtos: ‘Chilli Drinks’ e ‘Chilli Áudio’

Tendo a inovação sempre presente em todos os passos da marca, a Chilli Beans , maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, lança em maio seu novo projeto de expansão de marca chamado ‘Chilli Além de Chilli’. O projeto aposta no lançamento de produtos de outras categorias, com a ajuda de parceiros experts, iniciando nos territórios de música e gastronomia. Desta forma, foram criadas, a partir do licenciamento da marca, duas novas empresas: Chilli Drinks, que oferece drinks prontos e funcionais gaseificados, e Chilli Áudio, com modelos exclusivos de caixas de som e fones de ouvido.

A novidade foi anunciada durante a Superdose, maior convenção da marca realizada no Chilli MOB Cruise, plataforma de multicultura em alto-mar. Durante o espetáculo, Ana Nogueira, gerente de Categoria e Licenciamento, apresentou em detalhes a nova aposta que visa, pela primeira vez, fazer a marca ser encontrada em supermercados, farmácias, baladas, lojas de eletrônicos e magazines.

“A Chilli Beans já atingiu 25% do market share no Brasil, então entendemos que agora chegou a hora de expandir, de criar novos pontos de contato com nosso consumidor, nosso fã, apostando em novas categorias!”, comenta Ana.

Caito Maia, fundador da Chilli Beans, confirma que está envolvido em todo o projeto, desde a escolha de parceiros até a aprovação das embalagens.

“Estamos extremamente entusiasmados, esse projeto tem tudo para dar certo! Fizemos uma união de parceiros experts nesses territórios trazendo ainda mais pimenta para o mercado. Tenho certeza que nossos consumidores se surpreenderão com essa nova experiência que está alinhada com os nossos pilares”, afirma Maia.

A Chilli Drinks, que será o primeiro lançamento, conta com uma linha exclusiva de seis bebidas funcionais e energéticas, com foco em beleza, disposição, vitalidade e fortalecimento da imunidade. Isso foi possível graças à nanotecnologia, que adiciona funcionalidade e sabor aos produtos. Além disso, disponibiliza cinco drinks alcoólicos: Moscow Mule, Gin Tônica, Mojito, Spritz e Cosmopolitan.

Já o Chilli Áudio, outra aposta completamente inovadora, contempla nove modelos exclusivos de caixas de som, criadas para oferecer uma experiência sonora única, com tamanhos que se adaptam a qualquer ocasião. Desde fones de ouvido a caixas de som grandes, os produtos são versáteis. Além disso, todas apresentam um design exclusivo e um espetáculo visual com um show de luzes dinâmicas e LEDs integrados que criam um ambiente visualmente impressionante e sincronizam perfeitamente com o ritmo da música.

Ao todo, o projeto conta com mais de 20 produtos exclusivos que inauguram a nova fase de expansão da Chilli Beans. Outra novidade gastronômica, com uma linha de molhos de pimenta, está prevista para junho. Chilli Drinks estará disponível a partir de maio em todo o território nacional nas melhores lojas e no e-commerce da Chilli Beans e Chilli Áudio em junho.

Produtos

Chilli Drinks – bebidas energéticas, funcionais e drinks alcoólicos

Valor: R$ 9,99 (preço sugerido)

Onde encontrar: supermercados, farmácias, bares, casas noturnas e e-commerce Chilli Beans

– bebidas energéticas, funcionais e drinks alcoólicos Valor: R$ 9,99 (preço sugerido) Onde encontrar: supermercados, farmácias, bares, casas noturnas e e-commerce Chilli Beans Chilli Áudio – caixas de som

Valor: R$189,99 – R$1.799,99 (preço sugerido)

Onde encontrar: magazines, lojas de eletrônicos e e-commerce Chilli Beans

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Chilli Beans aposta em novos produtos: ‘Chilli Drinks’ e ‘Chilli Áudio’ appeared first on ADNEWS .