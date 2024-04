Adnews Pepsi Black revive momento icônico de Vini Jr. em campanha para UEFA Champions League

A Pepsi Black é patrocinadora oficial da UEFA Champions League , e para ativar o patrocínio decidiu relembrar um momento icônico da carreira de Vini Jr. , embaixador global da marca e um dos principais jogadores da competição. Em 2019, recém-chegado à Espanha, quando questionado sobre o resultado da partida em entrevista pós jogo, Vini respondeu com todo seu “portunhol” e jogo de cintura, que tentaram “meteli o goli”, em referência a fazer um gol. Não demorou para a entrevista viralizar e o termo “meteli o goli” virar meme entre os torcedores e fãs do atleta. Para reviver esse momento viral, Pepsi e Vini Jr. recriaram a entrevista e o Vini conseguiu ‘Meteli o Gole’ na Pepsi Black.

O filme da campanha refez a entrevista nos mesmos moldes da original: backdrop típico dos jogos, mesmas roupas e até o mesmo repórter espanhol. O jornalista pergunta a opinião de Vini sobre a partida e ele prontamente responde que não conseguiu “meteli o goli”, mas que agora pode “meteli o gole”. O repórter não entende a expressão e ele explica: “Sim, sim. Meteli o gole na Pepsi Black”. A campanha conversa diretamente com a plataforma atitudinal e posicionamento da marca no Brasil, com ‘TOMA ESSA’, que traz em sua essência ousadia, atitude e entretenimento, marcas registradas de Pepsi.

“Pepsi Black tem como DNA a intensidade, seja no sabor ou na atitude, que se traduzem no nosso TOMA ESSA, assim como Vini, que é embaixador oficial da marca e compartilha da mesma ousadia que valorizamos. Foi divertido para nós recriar esse momento que, com certeza, foi marcante na carreira do Vini, e esperamos que nossos consumidores também se divirtam relembrando o meme e que curtam os jogos da UEFA com Pepsi”, diz Mariana Gomes, gerente de Marketing de Pepsi.

Vinicius Jr. destaca como foi participar dessa campanha e reviver essa passagem divertida da sua carreira.

“Foi nostálgico poder relembrar esse momento e fazer uma retrospectiva de tudo que já construí na minha carreira desde então. Espero seguir “metendo goli” no esporte, levando alegria ao público, e mantendo parcerias relevantes e que têm muita sinergia com o que acredito, como a que tenho com Pepsi”, destacou o jogador.

Para levar a conversa para as redes sociais, Pepsi Black apostou em um squad de influenciadores que sabem tudo de futebol e resenha: Bira (Desimpedidos), Enzo Campos, Jhonatas de Castro e outros. Esse time já está engajado no campeonato e publicando conteúdos sobre o campeonato e Pepsi Black.

A estratégia de mídia da campanha foi pensada para impactar o público em toda a jornada de ativação da marca. Ela contempla múltiplos canais e já está em andamento desde o início da competição, com inserções em TV aberta, mídia OOH em diversas cidades no Brasil, Spotify e em players de conteúdo como Podpah, Na Quebrada e 90 minutos. Para saber mais, acompanhe o perfil oficial da marca @pepsibr. Confira o vídeo da campanha.

