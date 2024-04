Adnews Heineken e Bodega lançam ‘The Boring Phone’ para desconectar e promover interações reais

A Heineken em colaboração com a Bodega, empresa de moda lançou ‘The Boring Phone’. A série limitada de telefones “chatos”, especificamente criados para ter capacidades tecnológicas reduzidas e para encorajar as pessoas a desfrutarem de melhores experiências na vida real, principalmente nas saídas noturnas, desligando-se dos seus smartphones .

Com os smartphones se tornando tão avançados e interessantes para o usuário, é mais fácil do que nunca conectar-se ao mundo on-line, mas é mais difícil permanecer no momento real. Produzido pelo Human Mobile Devices (HMD), o ‘Heineken x Bodega Boring Phone’ elimina as distrações dos smartphones da atualidade.

Projetado para oferecer o básico necessário para uma ótima noitada, a função principal do telefone é enviar e receber chamadas e mensagens de texto. A caixa transparente e os adesivos holográficos do telefone inspiram-se no amor da Geração Z pela moda e design da Newtro e lembram os telefones celulares do início dos anos 2000.

“Na Bodega, nos vemos como um veículo para conectar cultura e jovens, por isso, quando a Heineken nos abordou para colaborar em um projeto projetado para fazer exatamente isso, ficamos entusiasmados em nos envolver. Apesar de termos crescido rodeados de tecnologia, nós, a Geração Z e os Millennials, reconhecemos agora que a nossa dependência dos nossos telefones está a afectar a nossa capacidade de estabelecer ligações reais e reais”, disse Oliver Mak, cofundador da Bodega.

Entenda melhor a ação

Com a remoção dos enfeites modernos, o telefone não consegue baixar mídias sociais ou outros aplicativos que impedem a presença da pessoa. Ele também tem uma semana útil em standby e até 20 horas em conversação. A Heineken e a Bodega embarcaram nesta parceria em resposta à tendência global dos consumidores da Geração Z quererem desintoxicar-se dos seus smartphones.

Os co-colaboradores lançaram ‘The Boring Phone’ na Semana de Design de Milão, na Itália, com uma festa especial destinada a mostrar às pessoas que há mais na sua vida social do que no seu telefone. Depois disso, dispositivos serão doados a foliões de todo o mundo, para que eles possam se desconectar, recuperar tempo de qualidade com amigos, familiares e entes queridos e aproveitar suas noitadas.

“Todos nós gostaríamos de fazer uma pausa nas constantes distrações da tecnologia inteligente; algo que nossa pesquisa mostrou é ainda mais importante para os consumidores da Geração Z e da Geração Millennial. Quando falamos com eles sobre o uso de smartphones, percebemos rapidamente que muitos sentem que estão habitualmente distraídos quando socializam com seus dispositivos, mas também admitem que não queriam ficar completamente sem telefone. Na Heineken, queremos promover momentos de conexão genuína e ajudar as pessoas a vivenciar a alegria da verdadeira união. Ao criar o The Boring Phone, voltamos ao básico, reduzimos a tecnologia para ajudar as pessoas a realmente se conectarem enquanto tomam uma cerveja, sem qualquer distração dos constantes zumbidos e toques”, comenta Nabil Nasser, chefe global da Heineken.

Um aplicativo que vai deixar os smartphones chatos também será lançado em junho para atender quem não consegue ter o aparelho físico e a experiência do ‘Chato Telefone’. A campanha seguirá um lançamento global com lançamentos no Brasil, México e Alemanha ao longo do ano. Para apoiar o lançamento, a Heineken conduziu uma análise aprofundada das atitudes dos jovens adultos em relação à tecnologia inteligente.

O relatório revela:

• 90% dos Zillennials no Reino Unido e nos EUA confessam que fazem scrolling enquanto socializam com amigos e familiares, verificando os seus dispositivos uma média de sete vezes numa saída à noite.

• Dois terços admitem verificar as redes sociais (62%) quando saem com outras pessoas, enquanto mais de um terço (36%) confessa verificar e-mails de trabalho. Três em cada dez (30%) também revelaram que jogam sorrateiramente em vez de se envolverem com a família e amigos no momento.

• Mais de um terço (37%) pensa que verifica os seus telefones com mais frequência do que deveria quando socializa.

• 32% admite que gostaria de poder desligar os seus telefones quando sai à noite.

• De forma encorajadora, um em cada cinco (22%) revelou que já desliga o telefone ou o deixa em casa antes de ocasiões sociais e outros dois em cada cinco (38%) dizem que considerariam fazê-lo.

A campanha ‘Heineken x Bodega Boring Phone’ foi criada com a agência criativa LePub e apoiada pela agência global de relações públicas The Romans e pela agência de mídia Dentsu Redstar.

“A Heineken sempre se posicionou em relação à importância da socialização, reconhecendo o valor de conexões genuínas em uma sociedade imersa em tecnologia. Essa abordagem tem sido constantemente demonstrada em seus tratamentos criativos. A introdução do The Boring Phone não se trata apenas de desconectar dos celulares; trata-se de priorizar interações autênticas. Ele capacita os indivíduos a recuperar suas vidas sociais e promover o envolvimento em cada momento compartilhado. Ao aproveitar de forma criativa o ressurgimento da estética Y2K e do estilo pixelizado, a campanha traz de volta o apelo dos telefones idiotas. Combinando nostalgia e inovação, ao mesmo tempo que abraça momentos sem tela, The Boring Phone convida você a uma jornada para redescobrir o poder da conexão humana”, afirma Bruno Bertelli, CEO global da LePub e CCO Publicis Worldwide.

