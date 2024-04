Adnews Amstel leva ‘Espírito de Amsterdam’ ao Rio Pinheiros com evento cultural e gratuito

A Amstel , cerveja puro malte feita com a magia da levedura holandesa e pertencente ao Grupo Heineken , ocupará a região do Rio Pinheiros para realizar a 1ª edição do ‘Amstel Espírito de Amsterdam’, experiência que chega à cidade com o objetivo de homenagear e celebrar os pontos de conexão entre São Paulo e a capital holandesa, como a diversidade, liberdade, a cena da música eletrônica, a paixão pelo futebol, e o Kings Day que é um verdadeiro carnaval holandês. O evento em São Paulo acontecerá nos dias 27 e 28 de abril e em 4 e 5 de maio, com entrada gratuita.

O King’s Day (em português, Dia do Rei) ocorre no final de abril (27), porém a atmosfera da festividade permeia o mês inteiro. É uma celebração com jornada não linear, que convida o público a exaltar a chegada da primavera na Holanda, que enseja centenas de eventos culturais, que toma os canais e rios da cidade, com festas ao ar livre e muitas tulipas pela cidade. Tudo isso embalado pela cor laranja, um dos grandes símbolos do país.

O espírito de liberdade de Amsterdam está materializado em um lugar que convida o público a expressar diferentes formas de ser. Tudo isso se conecta à campanha ‘I AMSTEL – O Sabor Incomparável de Sermos Nós Mesmos’, que destaca a autenticidade e a liberdade, instiga as pessoas a serem elas mesmas, sem rótulos ou máscaras, capazes de se revelar em ambientes autênticos, entre amigos queridos e nos lugares favoritos que proporcionam segurança.

“A Amstel é uma marca holandesa que vem ganhando cada vez mais relevância em nosso mercado, por isso é justo transportar toda a energia e o espírito de liberdade de Amsterdã para uma cidade tão cosmopolita como São Paulo. Vamos mostrar aos consumidores tudo o que há em comum entre as duas culturas e, claro, destacar os aspectos que diferenciam Amstel das outras marcas do mercado: sua origem, seus ingredientes e sua autenticidade. Por isso, acreditamos muito no potencial deste projeto, que é inovador e único, características que permeiam todas as ações feitas pela marca”, afirma Cecília Alexandre, diretora de Marketing de Mainstream e Economy no Brasil.

Com este projeto, Amstel se torna a ponte direta entre Amsterdam e a cidade de São Paulo. Um exemplo será a experiência on board, remetendo aos barcos cheios de foliões que invadem os famosos canais de Amsterdam durante o King’s Day. Conectando São Paulo com Amsterdam, o público paulistano poderá vivenciar este momento com um passeio de balsa pelo Rio Pinheiros. Saindo da Ponte Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária, com capacidade para 100 pessoas, a embarcação contará com um Bar Amstel, atrações musicais e performances.

Acesso e local do evento

A retirada dos ingressos será realizada por meio do site da Amstel, que fornecerá as informações da programação, dias, atrações, line up, quantidade de ingressos, etc. Ao clicar em “resgatar”, o usuário é direcionado para a plataforma da Sympla, onde poderá obter sua entrada a partir de 22 de abril. Os ingressos terão duas datas de abertura: 22 de abril para o primeiro final de semana do evento, e 29 de abril abrem os ingressos para o segundo final de semana. A opção de retirada é somente em pares, não havendo convites individuais.

O Festival Amstel Espírito de Amsterdam terá capacidade para receber 1.000 pessoas por dia. Toda a ação conta com a assinatura da ATENAS.ag, agência responsável pelo planejamento, criação e execução do projeto. Em parceria com Wado Gonçalves e Diego Ognibeni, dupla especializada em space branding, que desenvolvem experiências de marca combinando técnicas de arquitetura, design e tecnologia; e também por Rike Volpato, estrategista criativo especialista em projetos para a indústria cervejeira e de entretenimento.

Na chegada ao evento, o público será conduzido pela equipe de produção até a Ponte de Boas Vindas (Welkom Brug) e, do outro lado, já será possível ver parte da cenografia. Na ponte de entrada, o visitante já sente o início de imersão visual e auditiva, que o transporta de São Paulo para Amsterdam.

“O conceito ‘ponte’ deste projeto promove uma jornada de experiências alinhadas aos valores de Amstel, mesclando ícones e símbolos das duas cidades. De maneira lúdica, com intervenções cenográficas e artísticas, vamos surpreender e divertir o público com muita intensidade. Entre outras atrações, o público terá uma oportunidade inédita de navegar pelo Rio Pinheiros nos ‘Party Boats’, assim como acontece nos canais de Amsterdã”, declara Guilherme Bailão, diretor de Experiências de Marca e Patrocínios do Grupo Heineken no Brasil.

Para imprimir ainda mais pertencimento holandês ao evento e fortalecer a conexão entre as duas cidades, o espaço contará com um Central Village que será embelezada com tulipas e flores de Holambra, em parceria com uma cooperativa local, responsável por para deixar o ambiente ainda mais colorido e com estética de Amsterdam. Além disso, as famosas texturas arquitetônicas dos prédios dos canais e demais códigos visuais da cidade estarão presentes no espaço, criando sensações de ambientação e imersão na cidade holandesa.

Para uma experiência ainda mais completa, o espaço contará com a gastronomia do buffet Martin Holandesa durante todo o festival, com comidas típicas e temáticas, além do Coffee Shop inspirado em estabelecimentos de Amsterdam.

As ativações também foram criadas remetendo às características culturais dos países baixos, como o mercado de pulgas a estação de bicicletas recarregáveis, um jardim de tulipas, além de um palco que representa o Red Light District, mas que no evento trará performances de artistas do Love Cabaret.

No King’s Day, 27 de abril, o espaço do Espírito de Amsterdam, além de todas as características do dia festivo, será decorado na cor laranja, assim como acontece na Holanda. O evento oferecerá camarins para que os participantes se integrem ainda mais no clima da principal festa holandesa, podendo usar peças de vestuário, acessórios e outros adereços típicos. Vai contar com atrações do selo Doce Maravilha.

Um dos desdobramentos das festividades de King’s Day no Brasil será a Rota do Rei, um roteiro com ativações em mais de 200 bares espalhados pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Nesta data, os bares estarão oferecendo promoções de chopp Amstel, a tradicional King Coin, distribuição de brindes, decoração temática e muito mais.

Programação

O Canal Stage, espaço reservado para as atrações e shows é uma homenagem aos símbolos de conexão e liberdade de Amsterdam. O público poderá aproveitar a festa com o selo de Dia do Orgulho (Pride Day), no dia 28, assinado pelo Festival Castro, com vários DJs e uma atração surpresa que dará início às celebrações.

No sábado, 4 de maio, o evento explora a vocação pela música eletrônica (Amsterdam é sede do maior evento de música eletrônica do mundo – ADE – Amsterdam Dance Event), e tem a curadoria do WME (Women´s Music Event), uma plataforma de música, negócios e tecnologia criada para aumentar o protagonismo da mulher na indústria da música. E no domingo, dia 5, o evento será finalizado com a Festa Spring, do selo Heavy Bloco, que promete encerrar a programação com chave de ouro.

Serviço

Amstel Espírito de Amsterdam

Data: 27 e 28 de abril, 4 e 5 de maio de 2024

Horário: das 15h às 22h

Local: Ciclovia do Rio Pinheiros | Ponte do Jaguaré – São Paulo (SP) (Trecho em frente ao Parque Cândido Portinari)

Ingressos: Entrada gratuita mediante retirada de ingressos site oficial do evento

